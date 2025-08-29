Marriage Scam: 'বিয়ে করব' বলে বারবার স*হবাস-স*ঙ্গ*ম... এক নয় একাধিকের সঙ্গে... হাতায় টাকা! ভয়ংকর অভিযোগ মহিলার...

Marriage Scam: 'বিয়ে করব' বলে বারবার স*হবাস-স*ঙ্গ*ম... এক নয় একাধিকের সঙ্গে... হাতায় টাকা! ভয়ংকর অভিযোগ মহিলার...
Noapara: বিয়ে করবে বলে ভয়ংকর কাণ্ড। প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস, টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল নোয়াপাড়া যুবকের বিরুদ্ধে।
বরুণ সেনগুপ্ত: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস পাশাপাশি কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত রতন রাজবংশী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগদার তদন্ত শুরু করেছে নোয়াপাড়া থানার পুলিস।
বিগত তিন বছর ধরে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল রতন রাজবংশীর। তিনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি তার কাছ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়েও নেন রতন।
বর্তমানে ওই মহিলাকে বিয়ে করতে নারাজ রতন রাজবংশী। পাশাপাশি তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। এমনকি রতন রাজবংশীর কাছে ওই মহিলার কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি আছে। এমনকী বেশ কিছু ছবি আছে সেই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা। এমনকি সমাজ মাধ্যমে সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন তিনি। এমনটাই অভিযোগ করছেন নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত মায়া পল্লীর ওই মহিলা।
তিনি আরও জানতে পারেন শুধু তার সঙ্গে নয় আরও অনেকের সঙ্গেই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে রতন রাজবংশী। এই রতন রাজবংশীর একটা ব়্যাকেট রয়েছে। তাই তিনি প্রাণনাশের আশঙ্কা করছেন তার এবং তার পরিবারের। তিনি চান পুলিস যাতে উপযুক্ত শাস্তি দেয় ওই দোযী ব্যক্তিকে।
