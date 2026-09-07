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মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা শহরের ৩ বড় পুজোর!

Durga Puja Grant: পুজো অনুদানের ১ লক্ষ টাকা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল দক্ষিণের সন্তোষপুর লেক পল্লি। একই পথের পথিক উত্তরের  টালা প্রত্যয় ও চোরবাগান সার্বজনীনও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 07, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:51 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা শহরের ৩ বড় পুজোর!
Image Credit: অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা শহরের ৩ বড় পুজোর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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