/মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা শহরের ৩ বড় পুজোর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আবেদনে সাড়া দিয়ে পুজো অনুদানের ১ লক্ষ টাকা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল দক্ষিণের সন্তোষপুর লেক পল্লি। একই পথের পথিক উত্তরের টালা প্রত্যয় ও চোরবাগান সার্বজনীনও।
জল্পনার অবসান। বদলের বাংলাতেও পুজোয় অনুদান। মিলনমেলা প্রাঙ্গনে প্রস্তুতি বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, পুজো কমিটিগুলি ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান পাবে। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, 'আগে এক কর্মসূচিতে বলেছিলাম, যাদের (কমিটি) ছোট বাজেট, তাদের অনুদান দেব। আমি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাই না। যারা সক্ষম (বড় বাজেটের পুজো কমিটি), তাদের বলব, সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্য না-নিতে। যাঁরা এই টাকা না হলে পুজো করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা দেবে'।
এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুজো অনুদান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সন্তোষপুর লেক পল্লি, টালা প্রত্যয় ও চোরবাগান সার্বজনীন।
এ রাজ্যে পুজোয় অনুদান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর, ক্লাবগুলি পুজোর জন্য টাকা দেওয়ার শুরু করেন তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী যা করছিলেন, ঠিক নয়। গত বার কত দিয়েছিলাম, এ বার তা হলে এক লাখ। সকালে মাছের বাজারে এ সব করি। ঠিক নয়'। বলেন, 'রাজ্যে ২৫ হাজার দিয়ে শুরু হয়েছিল অনুদান (দুর্গাপুজোর) দেওয়া। ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। ভোটে লাভ হয়নি। অনেকেই নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)