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পুজো কমিটিকে মানতেই হবে এই শর্ত! অনুদান পেতে রাজ্য সরকারের নতুন কড়াকড়ি

Puja Grant 2026:  নির্দেশিকায় উল্লেখ, পুজো অনুদান পাওয়ার জন্য পুজো কমিটির সভাপতি অথবা সম্পাদককে কমিটির লেটারহেডে আবেদনপত্র তৈরী করে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। দিতে হবে কমিটির নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্যানসেলড চেক এবং পাসবুকের প্রথম পাতার প্রতিলিপি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 15, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:24 PM IST
পুজো কমিটিকে মানতেই হবে এই শর্ত! অনুদান পেতে রাজ্য সরকারের নতুন কড়াকড়ি
Image Credit: বদলের বাংলায় পুজো-অনুদান কড়া নিয়ম

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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