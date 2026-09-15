/পুজো কমিটিকে মানতেই হবে এই শর্ত! অনুদান পেতে রাজ্য সরকারের নতুন কড়াকড়ি

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বদলের বাংলাতেও পুজোয় অনুদান। তবে টাকা কোন কমিটি অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে? কীভাবেই-বা খরচ হচ্ছে? সেদিকেও কড়া নজর থাকবে সরকারের। সরকারি অনুদান পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট পুজোর নিজস্ব অ্য়াকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। নবান্ন থেকে জারি করা হল নির্দেশিকা।
নির্দেশিকায় উল্লেখ, পুজো অনুদান পাওয়ার জন্য পুজো কমিটির সভাপতি অথবা সম্পাদককে কমিটির লেটারহেডে আবেদনপত্র তৈরী করে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। দিতে হবে কমিটির নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্যানসেলড চেক এবং পাসবুকের প্রথম পাতার প্রতিলিপি। অর্থাত্ আবেদনপত্র থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। প্রতিটি স্তরেই কমিটির পরিচয় যাচাই করে নেওয়া হবে।
এখানেই শেষ নয়। গত বছরের পুজোর অনুমতিপত্রের প্রতিলিপি ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাবও হিসেবও চেয়েছে সরকার। সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-সহ এবছর পুজো কমিটির সদস্যদের নাম তালিকাও। লাগবে গত বছরের সরকারি অনুদানের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটও।
এ রাজ্যে পুজোয় অনুদান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর, ক্লাবগুলি পুজোর জন্য টাকা দেওয়ার শুরু করেন তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ধারায় অব্যাহত থাকছে বদলের বাংলাতেও। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা করেছেন, পুজো কমিটিগুলি ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান পাবে। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, 'আগে এক কর্মসূচিতে বলেছিলাম, যাদের (কমিটি) ছোট বাজেট, তাদের অনুদান দেব। আমি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাই না। যারা সক্ষম (বড় বাজেটের পুজো কমিটি), তাদের বলব, সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্য না-নিতে। যাঁরা এই টাকা না হলে পুজো করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা দেবে'। বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী আবেদন ইতিমধ্যেই পুজো অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে ৭ বড় পুজো!
কারা নিচ্ছে না অনুদান
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সন্তোষপুর লেক পল্লি
টালা প্রত্যয়
চোরবাগান সর্বজনীন
নাকতলা উদয়ন সংঘ
রাজডাঙা নব উদয় সংঘ
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার
ফুলবাগান সর্বজনীন
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