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রাতভর লোকাল! শিয়ালদহে পুজো স্পেশাল একগুচ্ছ ট্রেন, জেনে নিন সময়সূচি

Durga Puja 2026:  আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত শিয়ালদহ–লালগোলা সেকশনে প্রি-পুজো স্পেশাল ট্রেন! চলবে চারটি স্পেশাল EMU ট্রেন। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 07, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 09:57 PM IST
রাতভর লোকাল! শিয়ালদহে পুজো স্পেশাল একগুচ্ছ ট্রেন, জেনে নিন সময়সূচি
Image Credit: পুজোয় রাতভর লোকাল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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