/পরীক্ষায় পাস করেও ফের অনিশ্চয়তার মুখে যোগ্য শিক্ষকরা! বন্ধ একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল: নিয়োগে জটিলতা যেন কাটছেই না। ফের অনিশ্চয়তার মুখে শিক্ষকরা। এবার বন্ধ হয়ে গেল একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং! ১৪ অগাস্ট থেকে কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু SSC তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে কাউন্সেলিং।
আদালতের নির্দেশে বাতিল ২৬ হাজার চাকরি। ফের নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। একাধিক বিষয়ে কাউন্সেলিং শেষ। তবে এখনও বাকি ১২ কাউন্সেলিং। সেই কাউন্সেলিং-ই স্থগিত করে SSC। দিন দুয়েক আগেই পুলিস ভেরিফিকেশন, নেডিক্যাল ভেরিফিকেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদও। নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে তো? আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।
কেন হঠাত্ থমকে গেল কাউন্সেলিং? শিক্ষক নিয়োগে ১৭ শতাংশ OBC সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগের সরকার। কিন্তু নতুন সরকার সেই সংরক্ষণ কমিয়ে ৭ শতাংশ করেছে। আর তাই নিয়ে জটিলতা। পুরনো নিয়মে যাঁরা নিয়োগপত্র পাওয়ার দৌড়ে এগিয়েছিলেন, তাঁদের কী হবে? বাড়ছে উদ্বেগ। বস্তুত, নিয়মের গেরোয় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা শেষ করা সম্ভব নয়, তা কার্যত মেনে নিয়েছে SSC।
এদিকে ৩১ অগাস্ট যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার শেষদিন। তারপর? সুপ্রিম কোর্ট কী বলে, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তার আগে পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মুখে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা।
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