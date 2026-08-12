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পরীক্ষায় পাস করেও ফের অনিশ্চয়তার মুখে যোগ্য শিক্ষকরা! বন্ধ একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং

SSC Recruitment: এবার বন্ধ হয়ে গেলএকাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং! ১৪ অগাস্ট থেকে কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা ছিল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:38 PM IST
পরীক্ষায় পাস করেও ফের অনিশ্চয়তার মুখে যোগ্য শিক্ষকরা! বন্ধ একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং
Image Credit: বন্ধ শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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