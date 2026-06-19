/অভয়া ধর্ষণ-খুনে বিনীত গোয়েলকে CBI তলব, আরজি কর মামলার তদন্তে বিরাট আপডেট

পিয়ালি মিত্র: আর কোনও ছাড় নয়! সাসপেন্ড আগেই হয়েছিলেন, এবার আরজি করের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রাক্তন পুলিস কমিশনার বিনীত গোয়েলকে তলব। তলব করেছে সিবিআই।
অভিষেক গুপ্তা ও ইন্দিরা মুখার্জির সিবিআই হাজিরা
তলব করা হয়েছে তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা ও তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কেও। সিবিআই সূত্রে খবর, আজ সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছেন আইপিএস অভিষেক গুপ্তা ও ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। তাঁদের কাছে থেকে বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে বলে খবর।
সাসপেন্ড ৩ আইপিএস
প্রসঙ্গত, সরকারে এসেই আরজি কর কাণ্ডে বড় পদক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তদন্তে গাফিলতি, পরিবারকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা ও নিয়ম বহির্ভূত কাজের অভিযোগে তৎকালীন কলকাতা পুলিস কমিশনার বিনীত গোয়েলসহ ৩ শীর্ষ আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে ৩ আইপিএস-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী।
পানিহাটি শ্মশানে যায় CBI-সিট
উল্লেখ্য, আরজি কর ফাইল ফের খুলতেই বুধবার পানিহাটি শ্মশানে যায় CBI-সিট টিম। ২০২৪-এর ৯ অগাস্ট পানিহাটি শ্মশানঘাটে সৎকার করা হয়েছিল মৃত তরুণী চিকিৎসকের। তড়িঘড়ি দাহকাজ সেরে ফেলা হয়েছিল বলে অভিযোগ চিকিৎসকের পরিবারের। কারা ছিল পিছনে? কেন তড়িঘড়ি দেহ করা হয় দাহ? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই পানিহাটি শ্মশানে পৌঁছয় CBI টিম।
রত্না দেবনাথের অভিযোগ
যে প্রসঙ্গে অভয়ার মা রত্না দেবনাথ বলেন,"শ্মশান ঘাটে তখন তিনটি ডেডবডি ছিল। তাদেরকে টপকে আমার মেয়ের বডি দাহ করা হয়। তখন পুরপ্রধান ছিলেন মলয় রায়। তাঁর সই ছাড়া সই করেছিলেন সোমনাথ দে, সঞ্জীব মুখার্জি এবং শ্মশানের ইনচার্জ ভোলানাথ পাত্র।" তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, "বাড়ির লোকের কাছে কেউ কিছু জানানোরই প্রয়োজন মনে করেনি।"
সিট গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের
প্রসঙ্গত, আরজি কর মামলার ফাইল খুলতেই কলকাতা হাইকোর্ট পুনরায় তদন্তের জন্য সিট গঠনের নির্দেশ দেয়। এরপরই জয়েন্ট ডিরেক্টরের নেতৃত্বে সিবিআই-এর তিন সদস্যের সিট গঠন করা হয়। তবে সেই টিম থেকে বাদ রাখা হয়েছে সীমা পাহুজাকে। আগামী ২৫ তারিখ আরজি কর মামলার শুনানি। সেদিন মামলার অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট দেবে সিবিআই সিট।
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