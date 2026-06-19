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অভয়া ধর্ষণ-খুনে বিনীত গোয়েলকে CBI তলব, আরজি কর মামলার তদন্তে বিরাট আপডেট

CBI summons Vineet Kumar Goyal: সরকারে এসেই আরজি কর কাণ্ডে বড় পদক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তৎকালীন কলকাতা পুলিস কমিশনার বিনীত গোয়েলসহ ৩ শীর্ষ আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সিবিআই তলব বিনীত গোয়েলকে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 19, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:32 PM IST
অভয়া ধর্ষণ-খুনে বিনীত গোয়েলকে CBI তলব, আরজি কর মামলার তদন্তে বিরাট আপডেট
Image Credit: আরজি কর মামলা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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