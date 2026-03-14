  Doctor Narayan Banerjee: বামপন্থা থেকে রামপন্থা? মোদীর ব্রিগেডে আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী মুখ ডা. নারায়ণ বন্দ্য়োপাধ্য়ায়

Doctor Narayan Banerjee: বামপন্থা থেকে রামপন্থা? মোদীর ব্রিগেডে আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম 'বিপ্লবী' মুখ ডা. নারায়ণ বন্দ্য়োপাধ্য়ায়

Doctor Narayan Banerjee: বেশ কয়েকদিন ধরেই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। তবে সেই জল্পনায় ঘৃতাহূতি দিয়েছে জনৈক রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির ফেসবুক পোস্ট। সেই পোস্টে ডাক্তারবাবুকে ‘ওয়েলকাম টু বিজেপি’ জানিয়ে দাবি করা হয়েছে, তিনি মোদীর ব্রিগেডে আমন্ত্রিত এবং তাঁকে মঞ্চে বিশেষ সম্মান জানানো হবে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 14, 2026, 04:12 PM IST
ডাক্তার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সেজে উঠেছে কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই ‘পরিবর্তন সংকল্প সভা’ ঘিরে যখন বাংলা উত্তাল, ঠিক তখনই রাজ্য রাজনীতির অন্দরমহলে সবথেকে বড় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এককালে বামপন্থী আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ এই চিকিৎসক কি তবে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন? শনিবার ব্রিগেডের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর হাতে পদ্ম-পতাকা ওঠার সম্ভাবনা ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র কৌতূহল।

ফেসবুক পোস্ট ও জল্পনার বারুদ

বেশ কয়েকদিন ধরেই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। তবে সেই জল্পনায় ঘৃতাহূতি দিয়েছে জনৈক রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির ফেসবুক পোস্ট। সেই পোস্টে ডাক্তারবাবুকে ‘ওয়েলকাম টু বিজেপি’ জানিয়ে দাবি করা হয়েছে, তিনি মোদীর ব্রিগেডে আমন্ত্রিত এবং তাঁকে মঞ্চে বিশেষ সম্মান জানানো হবে। আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো, নারায়ণবাবু নিজেই সেই পোস্টটি নিজের ওয়ালে শেয়ার করেছেন।

ওই পোস্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, দীর্ঘদিন বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বাংলার ভবিষ্যতের স্বার্থে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জনৈক রত্নেশ্বরবাবু লিখেছেন, “এমন বিশিষ্ট মানুষেরা বিজেপির ছাতার তলায় এলে সাধারণ মানুষ আরও উদ্বুদ্ধ হবেন।” সরাসরি যোগদানের কথা মুখে না বললেও, এই পোস্ট শেয়ার করাকে রাজনৈতিক মহল ‘মৌন সম্মতির লক্ষণ’ হিসেবেই দেখছে।

বামপন্থী চিকিৎসক থেকে ‘অভয়া’ আন্দোলনের মুখ

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সম্ভাব্য ভোলবদল কেন এত তাৎপর্যপূর্ণ? এর উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁর বিগত কয়েক মাসের কার্যকলাপে। আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর যে স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তাতে অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। জুনিয়র ডাক্তারদের ‘রাত দখল’ কর্মসূচি থেকে শুরু করে একাধিক মিছিলে তাঁকে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করে তিনি তখন আমজনতার নজর কেড়েছিলেন।

তবে সেই আন্দোলনের মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। কখনও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, আবার কখনও সুজন চক্রবর্তী বা রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে তাঁর ছবি সোশ‍্যাল মিডিয়ায় শোরগোল ফেলে দেয়। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস সেই সময় বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল যে, নারায়ণবাবু কোনও চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধি নন এবং আন্দোলন নিয়ে দৌত্য করার অধিকার তাঁকে কেউ দেয়নি। পরবর্তীতে জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ, বিশেষ করে অনিকেত মাহাতোদের বিরুদ্ধেও তাঁকে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল।

ধোঁয়াশা এবং ‘আমন্ত্রিত’ তকমা

বিজেপিতে যোগদানের বিষয়ে নারায়ণবাবু নিজে অবশ্য এখনও রহস্য জিইয়ে রেখেছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, “বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি কি না, সেটা বলব না। কিন্তু সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যাওয়া মানেই কি সেই দলে যোগ দেওয়া?” তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে একদিকে যেমন অস্বীকার করার সুর নেই, তেমনই আবার চূড়ান্ত স্বীকৃতির বার্তাও নেই। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রিগেডের মতো বড় মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কোনও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সাধারণত বড় কোনও চমকেরই ইঙ্গিত দেয়।

বিধানসভা নির্বাচনের সমীকরণ ও টিকিট জল্পনা

সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। সূত্রের খবর, বিজেপি এবার সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ও পেশাদার ব্যক্তিদের নির্বাচনে লড়াইয়ের ময়দানে নামাতে চাইছে। বিশেষ করে আরজি কর আবহে চিকিৎসকদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে সহমর্মিতা তৈরি হয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে চায় পদ্মশিবির। এই প্রেক্ষাপটে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নামী চিকিৎসককে যদি বিজেপি টিকিট দেয়, তবে তা অবাক হওয়ার মতো কিছু হবে না।

শনিবার ব্রিগেডের সাজানো মঞ্চে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি ব্যাকড্রপের সামনে দাঁড়িয়ে নারায়ণবাবু কি শেষ পর্যন্ত মোদীর হাতে হাত মেলাবেন? তিনি কি লড়বেন ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধে? ডাক্তারবাবুর রাজনৈতিক মতাদর্শের এই মহানাটকীয় মোড় নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আদর্শের লড়াই ছেড়ে তিনি কি শেষ পর্যন্ত ‘পরিবর্তনের’ সারথি হবেন, নাকি কেবল অতিথি হিসেবেই মঞ্চ আলো করে থাকবেন— তার চূড়ান্ত যবনিকা পতন হতে চলেছে আজ ব্রিগেডের মহতী সভাতেই।

বাংলার মানুষ এখন তাকিয়ে ব্রিগেডের সেই বিশেষ মুহূর্তটির দিকে, যেখানে হয়তো এক প্রাক্তন বামপন্থীর গেরুয়া যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে চলেছে।

 

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

