/আরজি করকাণ্ডে বিরাট আপডেট: মূল অভিযুক্ত নির্মল ঘোষ গ্রেফতার হতেই নির্যাতিতার মা বাবার নিরাপত্তা আরও বাড়ল

বরুণ সেনগুপ্ত: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী তথ্যপ্রমাণ লোপাট সংক্রান্ত মামলায় বড়সড় মোড়। তথ্যপ্রমাণ ধ্বংসের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে। মৃত চিকিৎসকের বাবার দায়ের করা নতুন এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিস এই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে নির্মল ঘোষের ঘনিষ্ঠ তথা তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কেও।
বাবা ও ছেলের পরপর গ্রেফতারি
উল্লেখ্য, ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় গত ১৩ জুলাই গ্রেফতার হয়েছিলেন নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ। ঠিক এক মাসের মাথায়, ১৩ আগস্ট আরজি করকাণ্ডে জালে উঠলেন বাবা নির্মল ঘোষ। তদন্তকারী সংস্থা মনে করছে, গোটা ঘটনার নেপথ্যে গভীর কোনও ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে এবং ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে।
দ্রুত দেহ সৎকার ও প্রমাণ লোপাটের গুরুতর অভিযোগ
২০২৪ সালের ৯ আগস্ট আরজি করের সেই মর্মান্তিক ঘটনার দিন পুলিস ও স্বাস্থ্যকর্তাদের উপস্থিতিতে তড়িঘড়ি তরুণী চিকিৎসকের দেহ বের করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযায়ী, কোনো প্রকার নিয়মকানুন বা পরিবারের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়াই অত্যন্ত প্রভাবশালী এই তৃণমূল নেতার নির্দেশে দ্রুত দেহ দাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে গোটা ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যায়।
৪ মের পর তিনি এলাকা ছেড়েছিলেন এবং নতুন করে আরজি কর সংক্রান্ত ফাইল খোলা হতেই তিনি গা ঢাকা দেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। এই ঘটনায় যুক্ত পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে এখনও পলাতক রয়েছে এবং পুলিস তাঁর সন্ধানে জোর তল্লাশি চালাচ্ছে।
নির্যাতিতার বাবা-মায়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি
নির্মল ঘোষের মতো প্রভাবশালী নেতার গ্রেফতারির পর নির্যাতিতার পরিবারে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নির্যাতিতার মা বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথ ও বাবা শেখর দেবনাথের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। সার্বক্ষণিক সুরক্ষার জন্য একজন বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী এখন থেকে সবসময় তাঁদের সঙ্গে থাকবেন।
পানিহাটিতে জনরোষ
নির্মল ঘোষের গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই পানিহাটি এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে আসেন:
জনরোষ: পানিহাটি পুরসভার সামনে নির্মল ঘোষের ছবিতে ডিম, জুতো ও লাথি মারা হয়। ছবিতে পরানো হয় জুতোর মালা।
উচ্ছ্বাস: বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা আবির খেলে, বাজনা বাজিয়ে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে এই গ্রেফতারিকে স্বাগত জানান।
কড়া নিরাপত্তা: পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ধৃত নির্মল ঘোষকে হেলমেট পরিয়ে কড়া পুলিশি পাহারায় থানা থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।
স্মরণসভায় শুভেন্দু অধিকারীর করা আবেদন এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক তৎপরতার পরেই পুলিস এই দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরজি কর কাণ্ডের নেপথ্যে থাকা আরও বহু অজানা তথ্য সামনে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
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