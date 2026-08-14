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আরজি করকাণ্ডে বিরাট আপডেট: মূল অভিযুক্ত নির্মল ঘোষ গ্রেফতার হতেই নির্যাতিতার মা বাবার নিরাপত্তা আরও বাড়ল

R G Kar Update Nirmal Ghosh arrest: উল্লেখ্য, ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় গত ১৩ জুলাই গ্রেফতার হয়েছিলেন নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ। ঠিক এক মাসের মাথায়, ১৩ আগস্ট আরজি করকাণ্ডে জালে উঠলেন বাবা নির্মল ঘোষ।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:46 PM IST
আরজি করকাণ্ডে বিরাট আপডেট: মূল অভিযুক্ত নির্মল ঘোষ গ্রেফতার হতেই নির্যাতিতার মা বাবার নিরাপত্তা আরও বাড়ল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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