R G Kar case Update: সঞ্জয় অনেক কিছুই জানে, ওকে ফের জেরা হোক: আরজি কর মামলায় আদালতে আচমকাই নয়া মোড়, বিরাট রহস্য

R G Kar Case accused Sanjay Rai: আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ‘সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় অনেক কিছুই জানে বলে মনে হয়।’ তাই এই সত্য উদঘাটনে সিবিআই-কে সমস্ত ধরনের আধুনিক পদ্ধতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে হাইকোর্ট। তদন্তের কোনও স্তরেই যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, তা নিশ্চিত করাই আদালতের মূল লক্ষ্য।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 9, 2026, 07:26 PM IST
আর জি করের অভিযুক্ত সঞ্জয় রাই

অর্ণবাংশু নিয়োগী:  ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের সেই অভিশপ্ত রাতের রহস্যভেদে নতুন জানলা খুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এক তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে সিবিআই চাইলে নতুন করে যে কোনও সন্দেহভাজনকে জেরা করতে পারবে। 

এমনকি, শিয়ালদহ আদালত কর্তৃক আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত সঞ্জয় রায়কেও প্রয়োজনে জেলের ভেতর গিয়ে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করার পথ প্রশস্ত করল উচ্চ আদালত।

তদন্তে গতি আনতে কড়া পর্যবেক্ষণ আদালতের

বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানির সময় বিচারপতি মান্থা অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানান, 'তদন্তের স্বার্থে সিবিআই যেন কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দ্বিধা না করে। মামলার প্রয়োজনে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় এবং অন্য সন্দেহভাজনদের আবারও জেরা করা যাবে।'

আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ‘সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় অনেক কিছুই জানে বলে মনে হয়।’ তাই এই সত্য উদঘাটনে সিবিআই-কে সমস্ত ধরনের আধুনিক পদ্ধতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে হাইকোর্ট। তদন্তের কোনও স্তরেই যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, তা নিশ্চিত করাই আদালতের মূল লক্ষ্য।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন নিয়ে রাজ্যের আপত্তিতে বিস্ময়

এদিন শুনানির সময় নির্যাতিতার পরিবারের একটি আর্জিতে রাজ্য সরকারের আপত্তির বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি। নির্যাতিতার মা-বাবা আরজি করের ঘটনাস্থল (সেমিনার হল সংলগ্ন এলাকা) পুনরায় পরিদর্শন করতে চেয়েছিলেন। 

সিবিআই এতে আপত্তি না জানালেও রাজ্য সরকার আপত্তি প্রকাশ করে। এর প্রেক্ষিতে বিচারপতির প্রশ্ন, 'মৃতের পরিবার ঘটনাস্থল ভিজিট করতে চায়, তাতে সিবিআইয়ের আপত্তি নেই। তাহলে রাজ্যের আপত্তি কী সের? রাজ্য তো এই মামলায় পার্টিও নয়। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য কেন বাধা দেবে?'

খড়্গপুর আইআইটি-র প্রসঙ্গ ও ফরেনসিক গুরুত্ব

তদন্তের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা খড়্গপুর আইআইটি-র ছাত্র ফয়জান আহমেদের রহস্যমৃত্যুর প্রসঙ্গটি টানেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেখানেও প্রাথমিক তত্ত্বের অনেক পরে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা খুনের প্রমাণ দিয়েছিলেন। 

আরজি করের ক্ষেত্রেও ডিএনএ প্রোফাইল (DNA Profile) এবং অডিয়ো রেকর্ডিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদালতের নির্দেশে সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্টগুলিকে আরও সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে বেঞ্চ।

আইনি লড়াই ও পরিবারের দীর্ঘ প্রতীক্ষা

২০২৪-এর অগস্টে চিকিৎসক তরুণীর নৃশংস খুনের পর থেকেই ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’ এবং আরও অনেকের যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা। 

২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি সঞ্জয় রায়ের সাজা হলেও, পরিবারের দাবি ছিল আসল অপরাধীদের আড়াল করা হয়েছে। নির্যাতিতার মা-বাবা বিচার চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলেন, যা পরে হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, লড়াইয়ের এই দীর্ঘ পথে নির্যাতিতার মা এবারের নির্বাচনে পানিহাটি থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

পরবর্তী পদক্ষেপ

হাইকোর্টের এই রায়ে খুশি নির্যাতিতার বাবা। তিনি জানিয়েছেন, আদালতের পর্যবেক্ষণে এটা স্পষ্ট যে বিচারপতি তদন্ত সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং এখন সিবিআই কাজে গতি আনতে বাধ্য হবে। 

আগামী ১২ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ওই দিন সিবিআই-কে তাদের নতুন তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হতে পারে।

রাজনৈতিক ও আইনি মহলের মতে, কারাবাস শুরু হওয়ার পর সঞ্জয় রায় কি নতুন কোনও তথ্য প্রকাশ করবে? বা প্রভাবশালী তত্ত্বে নতুন কোনও নাম উঠে আসবে? হাইকোর্টের এই রায়ের পর আরজি কর কাণ্ডের রহস্য কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

