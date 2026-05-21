/RG Kar Case Big verdict: আরজি কর কাণ্ডে বড় আপডেট: নির্যাতিতা ডাক্তারের মৃত্যুর আগে ডিনার থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত ঠিক কী হয়েছিল, তদন্তে এবার সিট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্তে এবার বড় মোড় কলকাতা হাইকোর্টে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের বিগত দেড় বছরের তদন্তের খতিয়ান নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলল আদালত। এতদিন কী করেছে CBI? অসন্তোষ প্রকাশ আদালতের।
সেই সঙ্গে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিবিআইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম-অধিকর্তার (Eastern Joint Director) নেতৃত্বে একটি নতুন তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট' (SIT) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত।
বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ঘটনার দিন রাতে নির্যাতিতার ডিনার থেকে শুরু করে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত ঘটনায় ঠিক কী কী ঘটেছিল, সেই সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম নতুন করে এবং অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে খতিয়ে দেখতে হবে এই নতুন ‘সিট’-কে। আগামী ২৫ জুন মামলার পরবর্তী শুনানির দিন এই সংক্রান্ত বিশদ তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আদালতের বক্তব্য
২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর এই মামলায় প্রথম চার্জশিট দিয়েছিল সিবিআই। বৃহস্পতিবার শুনানিতে বিচারপতিরা সিবিআই-এর আইনজীবীদের কাছে জানতে চায়,
'২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে চার্জশিট দাখিলের পর থেকে পরবর্তী ১ বছর ৭ মাস ধরে সিবিআই ঠিক কী তদন্ত করল? আপনাদের হাতে নতুন কী তথ্য এসেছে?'
জবাবে সিবিআই-এর তরফে ভার্চুয়ালি উপস্থিত তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজা জানান, এই দীর্ঘ সময়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্ত জারি রেখেছে এবং প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।
আদালত এই উত্তর শুনে সন্তুষ্ট না হয়ে সিবিআই-কে আবার ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের সব দিক, এমনকি ক্রাইমের টাইমলাইনের বাইরের যে কোনও প্রয়োজনীয় সূত্র খতিয়ে দেখার পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্দেশ দিয়েছে।
সন্দীপ ঘোষের চেম্বার সিল করার নির্দেশ
নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আদালতে অভিযোগ করা হয়, আরজি করের সেই অভিশপ্ত সেমিনার হলটি সিল করা থাকলেও, তার ঠিক পাশেই থাকা তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের চেম্বারটি এখনও সিল করা হয়নি।
সিবিআই-এর অফিসারও স্বীকার করেন যে অন্য কোনও জায়গা সিল করা হয়নি। এরপরই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, তদন্তের স্বার্থে দ্রুত সন্দীপ ঘোষের চেম্বার-সহ প্রয়োজনীয় অংশ সিল করতে হবে।
রাজনৈতিক পটপরিবর্তন
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের এই নৃশংস ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইকে ইতোমধ্যেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে অত্যন্ত তৎপরতা দেখিয়েছেন। ইতোমধ্যেই কলকাতা পুলিসের তৎকালীন তিন শীর্ষ আধিকারিক-- বিনীত গোয়েল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং অভিষেক গুপ্তকে সাসপেন্ড করেছে নতুন রাজ্য সরকার।
পাশাপাশি, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের জন্য প্রাক্তন বিচারপতি সমাপ্তি চ্যাটার্জির এবং এডিজি আইপিএস দময়ন্তী সেনকে সদস্যসচিব করে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিশনও গঠন করা হয়েছে সরকারের তরফে।
এরই মধ্যে, দিনকয়েক আগে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ায়। তাঁদের বক্তব্য ছিল, রাজ্য সরকার যেহেতু ইতোমধ্যেই একটি জুডিশিয়াল কমিটি গঠন করেছে, তাই যে বেঞ্চ পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবে সেখানেই শুনানি হওয়া উচিত।
বৃহস্পতিবারের এই নতুন ‘সিট’ গঠন এবং ২৫ জুনের মধ্যে রিপোর্ট জমার নির্দেশ আরজি কর মামলার জল কতদূর গড়ায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ।
