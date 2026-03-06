West Bengal Governor R N Ravi: আনন্দ অতীত, ভোটমুখী বাংলায় পরবর্তী রাজ্যপাল আর এন রবি কে? বড় মন্তব্য দিলীপ ঘোষের...

West Bengal Governor R N Ravi: আনন্দ অতীত, ভোটমুখী বাংলায় পরবর্তী রাজ্যপাল আর এন রবি কে? বড় মন্তব্য দিলীপ ঘোষের...
Dilip Ghosh on Bengal Next Governor R V Ravi: আর এন রবি কে? কী তাঁর প্রোফাইল? কেন তাঁকে বাংলার রাজ্যপাল করা হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রীর দাবির প্রেক্ষিতে দিলীপ ঘোষের সাফ প্রশ্ন, “মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন আলোচনা করা হবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবারই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর এই আচমকা পদত্যাগে রাজ্য-রাজনীতিতে তোলপাড়। উঠছে নানাবিধ জল্পনা-সম্ভাবনার কথা। অনেকে বলছেন, এর পিছনে রয়েছে রাজ্যসভার অংক। আবার কেউ বলছেন এটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ধুরন্ধর চাল। রাজ্যপালের পদ থেকে সি ভি আনন্দ বোসের আচমকা পদত্যাগে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। তোপ দেগেছেন, তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগের কথা শুধু তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এরপরই সবার জানার কৌতূহলের কেন্দ্রে, কে হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল? কে এই আর এন রভি? খড়্গপুরের চা-চক্রে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল আর এন রবিকে নিয়ে বড় মন্তব্য দিলীপ ঘোষের।
খড়্গপুরে আয়োজিত চা-চক্রে যোগ দিয়ে রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক ইস্যুতে সরব হন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রাজ্যপালের পদ থেকে সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগ, কেন্দ্র–রাজ্য সংঘাত, আসন্ন নির্বাচন- সব বিষয়েই চাঁছাছোলা মন্তব্য করেন তিনি। বাংলার রাজ্যপালের পদ থেকে সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, “ধনখড় স্টাইলেই পদত্যাগ হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়েছে।" এরপরই তিনি রাজ্যের পরবর্তী রাজ্যপাল আর এন রবির বিষয়ে বলেন, "যদি নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আর. এন. রবি দায়িত্ব নেন, তবে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে স্বাগত জানাই।” দিলীপ ঘোষের আরও দাবি, “রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভালো নয়। সেখানে একজন আইপিএস অফিসার রাজ্যপাল হয়ে এলে অন্তত কিছুটা উন্নতি হবে বলে আশা করছি। এমন পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার মতো একজন রাজ্যপাল দরকার।”
এর পাশাপাশি, রাজ্যপালের ইস্তফাকে ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের প্রসঙ্গ উঠতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে একহাত নেন দিলীপ ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীর দাবির প্রেক্ষিতে তাঁর সাফ প্রশ্ন, “মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন আলোচনা করা হবে? তিনি কি মালিক? সব বিষয়েই কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে? তিনি তো প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমনকি রাষ্ট্রপতিরও সমালোচনা করেন। তাহলে আলাদা করে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার কী আছে?” উল্লেখ্য, আর এন রবি ছিলেন প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্তা। ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের ডেপুটিও। গোয়েন্দাকর্তা হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় দাপটের সঙ্গে বিদ্রোহ সামলেছিলেন। ২০১২ সালে অবসর নেন আইপিএস আর এন রবি।
অবসর নেওয়ার পর ২০১৪ সালে নাগা শান্তি আলোচনায় তাঁকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে কেন্দ্র। সফল হন। দীর্ঘ ৭০ বছরের অচলাবস্থা কাটিয়ে নাগাল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে চুক্তিতে সই করতে রাজি করান। নাগাল্যান্ডে ফেরে শান্তি। পরবর্তী ২ বছর সময়কাল তিনি নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালও ছিলেন। বর্তমানে তিনি তামিলনা়ড়ুর রাজ্যপাল হন। সেখান থেকেই বাংলার রাজ্যপালের দায়িত্ব নিতে চলেছেন তিনি। অনেকের মতো ভোটমুখী বাংলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণের জন্যই একজন প্রাক্তন আইপিএসকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তবে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসেবে বার বারই বিজেপি-বিরোধী এম কে স্ট্যালিনের সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন রবি। এখন দেখার বাংলায় কী হয়।
প্রসঙ্গত, ৮ মার্চ রাজ্যে আসছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সহ ফুল বেঞ্চ। ৯ মার্চ সর্বদলীয় বৈঠকেও বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। ফিরে গিয়েই বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করার কথা কমিশনের। এখন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সফর প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, “নির্বাচন সামনে বলেই সব দলকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। অন্য দলগুলোর বক্তব্য শোনা উচিত। বিশেষ করে এসআইআর নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেটা আগে সমাধান করা দরকার।”
