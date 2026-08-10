রবীন্দ্রনাথের গানই চাকরি কাড়ল! '১০ পয়সার টিউশনি'ই ভরসা, নিরাপত্তারক্ষী শোভনের অহংকার শিক্ষকতা

শুভপম সাহা: বেহালা চৌরাস্তা থেকে অটোতে মিনিট পনেরো লাগে গ্রিনফিল্ড সিটি টাউনশিপ যেতে। এই বিরাট আবাসন প্রকল্পে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি সিকিউরিটি গার্ড কর্মরত। সেখানেই বিগত তিন বছর কাজ করছিলেন শোভন চক্রবর্তী! নাইট ডিউটি করতেন তিনি। রাত আটটা থেকে পরেরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার শিফট। আর ডিউটির ফাঁকেই গভীর রাতে গলা ছেড়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী। বেহালার সখের বাজারের মধ্যবয়সী নিরাপত্তারক্ষীর গলায় 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে...' সমাজমাধ্যমের পাতায় ভাইরাল হয়েছে! তবে এবার গানই হল কাল! চাকরি হারিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতের সাধক। জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালের সঙ্গে শোভনের কথোপকথন হয়েছে। শোভন জানালেন কেন চাকরি হারালেন তিনি? বিকল্প রুজিরুটির রাস্তাই বা কী? দেশের নাম করা প্রাইভেট সিকিউরিটি সংস্থা কি আদৌ তাঁর চাকরি ফেরানোর কথা ভাবছে?
কেন চাকরি হারালেন শোভন?
'বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে ছোটাছুটির কারণে খুব ঘামতাম। সুপারভাইজারের মুখে শুনেছিলাম যে, আমার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। তা নিয়ে অনেকের অবজেকশন আছে। আমার গানের ব্য়াপার ওঁরা মোটেই পছন্দ করতেন না। কাজ করছি আবার গান শেখানোর কী আছে! আমি কারোর সঙ্গে গান শেখানোর ব্য়াপারে কথা বলছি কি না, তা নিয়েও ওঁরা জিজ্ঞাসা করতেন! আমি বলতাম যে যদি কেউ গান শিখতে চায়, তাহলে কথা বলার জন্য়। কখনও কাউকে বলিনি যে, আপনার ছেলেকে গানে দেবেন স্য়ার। আমি কেনই বা বলতে যাব! আমি গান করি সন্ধ্য়াবেলা বা রাতের দিকে। একটা-দেড়টার দিকে। আমি তো আর ডিউটিতে বসে গান করব না। এরপর ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে স্টোরি পোস্ট করতাম। এরকমই ব্য়াপার। এর বাইরে আর কিছুই না। হয়তো কলিগরাই গান রেকর্ড করছে! যেরকম হয় আর কী! চাকরি চলে যাওয়ার কোনও প্রকৃত কারণ ওরা দেখায়নি। তবে আমার অনুমান, আমার যে গানটা ভাইরাল হয়েছিল, তখন আমার পরনে ইউনিফর্ম ছিল, সেখানে কোম্পানির নাম লেখা আছে। হয়তো এই কারণেই চাকরি গেল!'
এরপর কী করতে চান শোভন?
'তবে সত্যি বলতে, বিশ্বাস করুন আমার আর বিন্দুমাত্র সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করার আর ইচ্ছা নেই। আমি মার্কেটিংয়ের কাজ জানি না। কর্মাস সংক্রান্তও নয়। তবে আমি এবার গান শেখাব। পড়াব। সে বাংলা হোক বা ইংরেজি মিডিয়াম। প্রয়োজনে অনলাইনেও। তবে সকলেই যদি সকাল ৭টায় পড়তে চায়, তাহলে তো মুশকিল! সবার বাড়িতে গিয়ে একই সময়ে আমার পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন দিকে গিয়ে একই সময়ে কী করেই বা পড়াব! এই বিষয়টা নিয়ে একটু লিখবেন। তবে এই ঘটনার পর আমার সিকিউরিটি গার্ডের কাজের প্রতি এতটাই বিতৃষ্ণা জন্মেছে যে, আমি আর এই চাকরি করতেই চাই না। আমি তো আগে টিউশনি করাতাম। ওই ১০ পয়সার রোজগার ছিল। ওটাই আমার জন্য় ঠিক আছে। এটাও বলতে চাই সোমবার সকাল থেকেই একাধিক ফোন এসেছে। সাইট ইনচার্জ ফোন করেছিলেন। স্থানীয় শিব মন্দিরে পুজোর কাজে ব্য়স্ত ছিলাম বলে ফোন ধরতে পারিনি। পরে আমি ফোন করায় উনি আমাকে যেতে বলেছেন অফিসে। হেড অফ দ্য় ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেই কথা বলার কথা বলেছেন। এটা বলতে পারি যে, চাকরি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা একটা রয়েছে। আমি আজ যেতে পারিনি। দেখা যাক কী হয়!'
শোভনের পড়াশোনা ও গানবাজনা
শান্তিনিকেতনে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত পড়াশোনা শোভনের। কিংবদন্তি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের ছাত্রের কাছেই গানবাজনার পাঠ। গান শেখানোর পাশাপাশি আবার ক্লাস টেন পর্যন্ত বাংলা মিডিয়ামের অল সাবজেক্টও পড়ান তিনি। তবে করোনার কারণে ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রী কমেছে অনেকটাই। নিয়মিত আয় প্রায় বন্ধ হতেই বসেছিল। সংসার চালাতে বাধ্য হয়েই এই নিরাপত্তারক্ষীর কাজ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনযুদ্ধের গল্প যেহেতু বিগত কয়েক দিনে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, সেহেতু এখন পাচ্ছেন প্রচুর ফোন। হাওড়া-শিয়ালদহ এবং গড়িয়া থেকে অভিভাবকরা ফোন করে শোভনকে জানাচ্ছেন যে, তাঁদের সন্তানদের গান শেখাক তিনিই। শোভনের হোয়াটসঅ্য়াপ ডিপি-তে লেখা Music is my soul। তার সঙ্গেই ট্রেবল ক্লেফ ও পিয়ানোর ইমোজি জুড়ে দেওয়া আছে। শোভনের আত্মাই হয়তো সংগীতের ছন্দেই তাঁর এই জীবন বাজাবে পিয়ানোর সুরে...
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