Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /রবীন্দ্রনাথের গানই চাকরি কাড়ল! ১০ পয়সার টিউশনিই ভরসা, নিরাপত্তারক্ষী শোভনের অহংকার শিক্ষকতা

রবীন্দ্রনাথের গানই চাকরি কাড়ল! '১০ পয়সার টিউশনি'ই ভরসা, নিরাপত্তারক্ষী শোভনের অহংকার শিক্ষকতা

Shovon Chakraborty: 'গান ভালোবেসে গান'! আর সেই গানই কেড়েছে চাকরি, নেটদুনিয়ায় আজ শোভন চক্রবর্তীর গল্প অনেকেরই হয়তো জানা। কিন্তু আজও অনেকেরই জানা নয় যে, বেহালার গানের টিচারের কী পরিণতি হয়েছে সুরের মায়ায় নেটপাড়া মোহিত করে।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 10, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:07 PM IST
রবীন্দ্রনাথের গানই চাকরি কাড়ল! '১০ পয়সার টিউশনি'ই ভরসা, নিরাপত্তারক্ষী শোভনের অহংকার শিক্ষকতা
Image Credit: শোভন চক্রবর্তী

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মসজিদের মাইক খোলার বিরোধিতায় এবার মিছিল, শর্ত সাপেক্ষে মিলল অনুমতি
2
3
4
5