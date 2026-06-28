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ইসকনের সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রাধারমণ দাসকে, কোন ৬ কারণে এতবড় পদক্ষেপ?

ISKCON: ইসকন কর্তৃপক্ষের সেই সিদ্ধান্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছের রাধারমণ নিজেই। মূলত কোন কোন কারণে তাঁকে পদ হারাতে হল তা তিনি জানিয়েছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 28, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:19 PM IST
ইসকনের সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রাধারমণ দাসকে, কোন ৬ কারণে এতবড় পদক্ষেপ?
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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