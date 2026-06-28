/ইসকনের সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রাধারমণ দাসকে, কোন ৬ কারণে এতবড় পদক্ষেপ?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: সদ্য কলকাতায় মি ডে মিলের দায়িত্ব পেয়েছে ইসকন। তার মধ্য়েই ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি রাধারমণ দাসের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষপ করল কর্তৃপক্ষ। ইসকনের সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রাধারমণ দাসকে। বলে দেওয়া হল তিনি যেন কোনও ভাবেই ইসকনের প্রতনিধিত্ব না করেন অথবা সংবাদমাধ্যম, সরকারি প্রতিষ্ঠানকে কোনও কথা না বলেন।
ইসকন কর্তৃপক্ষের সেই সিদ্ধান্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছের রাধারমণ নিজেই। মূলত কোন কোন কারণে তাঁকে পদ হারাতে হল তা তিনি জানিয়েছেন। রাধারমণ লিখেছেন, ইসকন (ISKCON)-এর সব দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরানো হয়েছে। পাশাপাশি, গণমাধ্যম, সরকারি কর্তৃপক্ষ বা কোনো প্রকাশ্য মঞ্চে ইসকনের প্রতিনিধিত্ব করা বা তাদের হয়ে কথা বলা থেকেও তাঁকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাধারমণকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যে ৬ কারণ দেখানো হয়েছে সেগুলি হল-
বাংলাদেশে হিন্দু ও ভক্তদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে জনসমক্ষে কথা বলা ও গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়া। বাংলাদেশে আটক চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে কথা বলা।
মানেকা গান্ধীকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলেন রাধারমণ। মানেকা গান্ধী ইসকনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ এনেছিলেন যে ইসকন কসাইদের কাছে গরু বিক্রি করে। তার জবাবে তাঁকে ১০০ কোটি টাকার আইনি নোটিস পাঠান রাধারমণ।
কমেডিয়ান সুরলীন কৌর ইসকনের বিরুদ্ধে যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রেক্ষিতে সাইবার অভিযোগ দায়ের করা। তিনি বলেছিলেন যে ইসকন ভক্তরা দুশ্চরিত্র এবং 'পর্ন-ওয়ালে'-র সঙ্গে যুক্ত।
"সনাতন ধর্ম নির্মূল" করতে চাওয়া গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ায় সনাতন ধর্মের সমর্থনে জনসমক্ষে বক্তব্য রাখা।
১৯৭৬ সালের নিউ ইয়র্ক রথযাত্রার সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট শেয়ার করা।
২৯ মে ২০২৬ তারিখে একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে দেওয়া।
রাধারমণ জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষের নেওয়া সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি। তাদের দেওয়ার নির্দেশাবলী মেনে চলব। সেকথা মাথায় রেখে ইসকনের হয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ িতনি করবেন না। কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি দেব না। সাংবাদিক ও গণমাধ্যম সংস্থাগুলোর কাছে আমার অনুরোধ, দয়া করে আমার এই অবস্থানকে সম্মান করবেন এবং কোনো মন্তব্য বা সাক্ষাৎকার চাওয়া থেকে বিরত থাকবেন।
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