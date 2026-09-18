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নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী গ্রেফতার: 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' তোপ রাহুলের, পালটা জবাব ঋতব্রতর

Nandigram Congress candidate arrest: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করতেই গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী! রাহুল গান্ধীর স্পষ্ট বার্তা, 'কাকতালীয় নয়। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, গণতন্ত্রের হত্যা'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 18, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:34 PM IST
নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী গ্রেফতার: 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' তোপ রাহুলের, পালটা জবাব ঋতব্রতর
Image Credit: রাহুলকে জবাব ঋতব্রতের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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