নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী গ্রেফতার: 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' তোপ রাহুলের, পালটা জবাব ঋতব্রতর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করতেই গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী! রাহুল গান্ধীর স্পষ্ট বার্তা, 'কাকতালীয় নয়। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, গণতন্ত্রের হত্যা'।
ফেসবুক পোস্টে রাহুল লিখেছেন, বিজেপি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। সেকারণেই ভোট চুরি করে, সরকার চুরি করে, দল চুরি করে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। ওরা নির্বাচনে লড়তে চাই না। ওরা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই শেষ করে দিতে চায়। কংগ্রেস ভয় পাবে না, মাথা নতও করবে না। আমরা লড়ব, এবং জয়ী হব'।
এক্স পোস্টে রাহুলকে জবাব দিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন, 'আমরা ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। ওর বিরুদ্ধে তিনটি মামলা বিচারাধীন। নির্বাচনের সময়ে ওয়ারেন্ট কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। প্রদেশ কংগ্রেস সম্ভবত রাহুল গান্ধীকে আসল তথ্যগুলি জানাননি'।
জোড়াফুল আর মমতার নয়। এদিন কমিশন নতুন নাম-প্রতীক দিতেই কাহানিতে ট্যুইস্ট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাক্ষাত্ করেন নন্দীগ্রামে মমতার প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান। প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে লড়ার থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এরপর সাংবাদিক সম্মলsv করে নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন তিনি।
এদিকে সন্ধেয় গড়াতে গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। খুন ও হুমকির পুরনো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছেন পুলিস। অধীরের দাবি, 'নির্বাচনটাকে প্রহসন রূপান্তরিত করার জন্য কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যখন নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেল, আমাদের প্রার্থী নমিনেশন ফাইল করল। তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কথা আমাদের জানা হল না, বা জানলাম না। হঠাত্ তৃণমূল প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিল। যখন লড়াইটা বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের। মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে বিজেপি শিক্ষা দিতে হবে। মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করতে হল'।
প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা কোর্টে যাব, রাস্তায় যাব। দরকার হলে মিলন প্রধান জেলে থাকবে, আমরা নির্বাচন লড়ে, তাঁকে জেতাব। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ও তার সরকার কতটা নোংরা রাজনীতি করছে, আমরা তার প্রমাণ মানুষকে দেব'।
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