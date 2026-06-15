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TMC councillor Ananya Bandyopadhyay: কাউন্সিলরের অফিসই অনন্যার মেকআপ রুম! পাওয়া গেল কন্ডোম, তোলাবাজির রেটচার্টও

TMC councillor Ananya Bandyopadhyay: অনন্যা তখন কলকাতা পুরসভার অফিসে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে। মুকুন্দপুরে তাঁর ওয়ার্ড অফিসে আছড়ে পড়ল জনরোষ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 15, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:05 PM IST
TMC councillor Ananya Bandyopadhyay: কাউন্সিলরের অফিসই অনন্যার মেকআপ রুম! পাওয়া গেল কন্ডোম, তোলাবাজির রেটচার্টও
Image Credit: কাউন্সিলরের অফিসই অনন্যার মেকআপ রুম!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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কাউন্সিলরের অফিসই অনন্যার মেকআপ রুম! পাওয়া গেল কন্ডোম, তোলাবাজির রেটচার্টও
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