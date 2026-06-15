/TMC councillor Ananya Bandyopadhyay: কাউন্সিলরের অফিসই অনন্যার মেকআপ রুম! পাওয়া গেল কন্ডোম, তোলাবাজির রেটচার্টও

রণয় তিওয়ারি: ওয়ার্ড অফিসেই মেকআপ রুম! ইতিউতি পড়ে রয়েছে কন্ডোম। পাওয়া গেল রেটচার্টও। এবার নজরে তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনন্য়া। অভিযোগ, বিলি না করে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ওয়ার্ড অফিসেই ফেলে রেখেছিলেন তিনি। অনন্যা তখন কলকাতা পুরসভার অফিসে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে। মুকুন্দপুরে তাঁর ওয়ার্ড অফিসে আছড়ে পড়ল জনরোষ।
মুকুন্দপুরের ওয়ার্ড অফিসটি তিনতলা। গ্রাউন্ড ফ্লোরেই অনন্যার অফিস। সেখানেই রয়েছে আস্ত একটি মেকআপরুম! সঙ্গে ঝাঁ চকচকে টয়লেট। উদ্ধার কয়েক লক্ষ টাকার দামের ঝাড়বাতি। বস্তুত, গোটা বিল্ডিং চত্বরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে আরও নানা জিনিস। যেমন, ফ্যান, ক্যারামবোর্ড, শাড়ি, ধুতি, পাঞ্জাবি, টাকা পয়সা, এমনকী কন্ডোমের প্যাকেটও।
বাদ নেই খাট, আলমারি, চেয়ার টেবিলও। পাওয়া গিয়েছে একটি রেটচার্টও। সেই তালিকায় একেবারে নাম-সহ টাকা অংক লেখা। এমনকী, ২১ জুলাই জন্য বাসমালিকদের কাছ থেকে তৃণমূল কাউন্সিলর টাকা নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যার অবশ্য দাবি, 'অফিসে তো জিনিসপত্র থাকবেই। কিছুদিন আগে ইদ গিয়েছে। তাই জামাকাপড় থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এর মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। গোটা পশ্চিমবঙ্গজুড়েই এসব হচ্ছে। রোজ দেখতে পাচ্ছি'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)