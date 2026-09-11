'সখী', মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়ণে নয়া কর্মসূচি রেলের

অয়ন ঘোষাল: মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়নে নয়া উদ্যোগ রেলের। শিয়ালদহ ডিভিশনে বিশেষ কর্মসূচি। নাম, 'সখী'। শিয়ালদহের ERWWO-র সভাপতি শ্রীমতী নিধি সাক্সেনার নেতৃত্বে, পার্সোনেল বিভাগ এবং মেডিক্যাল বিভাগের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা উপস্থিত ছিলেন।
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ (PoSH), মহিলা স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং আর্থিক সচেতনতা। তিনটি বিষয়ে বিশেষ সেশন। PoSH সচেতনতা সেশনে একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ বা সমস্যা সমাধানে কী ব্যবস্থা? তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সঙ্গে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে।
শিয়ালদহ ডিভিশনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে ৮০ জন মহিলা অংশ নেন 'সখী' কর্মসূচিতে। ইন্টার্যাক্টিভ সেশনে বক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়, বিভিন্ন প্রশ্নের করার সুযোগ পান তাঁরা। ভাগ করে নেন নিজেদের অভিজ্ঞতাও। এই উদ্যোগ মহিলা ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সচেতনতা এবং কর্মী কল্যাণের প্রতি শিয়ালদহ ডিভিশনের ধারাবাহিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন। ‘সখী’-র মতো কর্মসূচির মাধ্যমে ডিভিশন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে মহিলা কর্মীরা জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতার মাধ্যমে নিজেদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারেন।
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