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'সখী', মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়ণে নয়া কর্মসূচি রেলের

Railway Sakhi Programme:  শিয়ালদহের ERWWO-র সভাপতি শ্রীমতী নিধি সাক্সেনার নেতৃত্বে, পার্সোনেল বিভাগ এবং মেডিক্যাল বিভাগের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা উপস্থিত ছিলেন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 11, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:32 PM IST
'সখী', মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়ণে নয়া কর্মসূচি রেলের
Image Credit: শিয়ালদহ ডিভিশনে &#039;সখী&#039; কর্মসূচি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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