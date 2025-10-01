English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajanya Halder: প্রান্তিককে সঙ্গে নিয়েই বিজেপির পুজোয় রাজন্যা! দলবদল চূড়ান্ত?

Rajanya Halder attends BJP Durga Puja: সপ্তমীতে সজল ঘোষের পুজোর পর মহাষ্টমীতে সল্টলেক EZCC-র বিজেপির পুজোয় হাজির হয়ে রাজন্যা-প্রান্তিক দলবদল  ও বিজেপি যোগদানের জল্পনাতেই ঘৃতাহুতি দিলেন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

সুদেষ্ণা পাল | Oct 1, 2025, 01:13 PM IST
Rajanya Halder: প্রান্তিককে সঙ্গে নিয়েই বিজেপির পুজোয় রাজন্যা! দলবদল চূড়ান্ত?

মৌমিতা চক্রবর্তী: বিজেপির পুজোয় রাজন্যা হালদার! সঙ্গে প্রান্তিকও! আর তারপরই ফের একবার শিরোনামে রাজন্যা হালদার। তাহলে কি ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগেই বিজেপি যোগদান করছেন রাজন্যা-প্রান্তিক? উসকে উঠল জল্পনা। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় রাজন্যা-প্রান্তিককে দেখা গেল বিজেপির পুজো বলে পরিচিত সল্টলেক EZCC-র দুর্গা পুজো মণ্ডপে। ছবিতে রাজন্যা-প্রান্তিকের সঙ্গেই এক ফ্রেমে দেখা গেল বিজেপি নেতা রুদ্রনীলকেও। 

প্রসঙ্গত, সপ্তমীর সন্ধ্যায় রাজন্যা ও প্রান্তিককে দেখা গিয়েছিল বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের পুজো হিসেবে পরিচিত সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে। আর সেই থেকেই জল্পনার সূত্রপাত। কারণ, রাজন্যা ও প্রান্তিক, ২ জনকেই সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এখন সজল ঘোষের পুজোয় 'সাসপেন্ডেড' তৃণমূল নেতা-নেত্রী? তবে কি ভোটের আগেই দলবদল? ফুল বদল? শিবির বদলে এবার গেরুয়া ছাতার তলায় রাজন্যা-প্রান্তিক?

যার উত্তরে সজল ঘোষ দাবি করেছিলেন, “সব কিছুতে রাজনীতি খোঁজার কী আছে। ও (রাজন্যা) আমার বোনের মতো। আমরা কখনও কখনও টিভিতে লড়াই করেছি। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঠিক-ই রয়েছে। আর সেটা থাকবে। এরকম আরও অনেকে আসেন। রাজন্যা আগেও আসতেন।” পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, "ওকে (রাজন্যা) আমি আর তৃণমূল ধরছি না। ও সত্যিকে সত্যি বলে। দেরিতে হলেও বলেছে।"

সজল ঘোষ যখন একথা বলছেন, তখন পাশেই দাঁড়িয়ে রাজন্যা। ওদিকে সজল ঘোষকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে রাজন্যার উত্তর, “অপারেশন সিঁদুর আবেগঘন বিষয়। এখানে আগেও এসেছি। এবারও এলাম।” অন্যদিকে প্রান্তিক বলেন, “এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও নেই। ৮০ শতাংশ পুজো প্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাট আউট রয়েছে। সেখানে এখানে যদি নরেন্দ্র মোদীর কাট আউট থাকে, তবে দোষের কী! এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা সবাই কি বিজেপি?” 

যদিও, এরপরেও সপ্তমীতে সজল ঘোষের পুজোর পর মহাষ্টমীতে সল্টলেক EZCC-র বিজেপির পুজোয় হাজির হয়ে রাজন্যা-প্রান্তিক দলবদল  ও বিজেপি যোগদানের জল্পনাতেই ঘৃতাহুতি দিলেন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

