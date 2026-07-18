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'ব্যাগে আছে খাবার...'! বলার ৫ মিনিটেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ রাজারহাটের বাড়িতে, দুই যুবক কারা?

Rajarhat Blast: তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সামিমের ঘরে এসে একটি ব্যাগ রেখে গিয়েছিলেন। ওই ব্যাগেই বিস্ফোরক ছিল বলে সন্দেহ পুলিসের। ঘটনার জেরে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:35 PM IST
'ব্যাগে আছে খাবার...'! বলার ৫ মিনিটেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ রাজারহাটের বাড়িতে, দুই যুবক কারা?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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