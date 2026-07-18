'ব্যাগে আছে খাবার...'! বলার ৫ মিনিটেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ রাজারহাটের বাড়িতে, দুই যুবক কারা?

পিয়ালি মিত্র, অর্ণবাংশু নিয়োগী: খাবারের ব্যাগের আড়ালে বোমা এনে বিস্ফোরণ! রাজারহাট দক্ষিণ নারায়ণপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণ। গত শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ঘটনাটি ঘটে। গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, পুরো ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। পাশাপাশি দেওয়ালে ও জানলায় বড় বড় ফাটল। ঘটনার পর থেকে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছে এলাকাটি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রেখেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটেছে, সেখানে একাধিক পরিবার ভাড়া থাকেন। গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকাটি। বিস্ফোরণের পর ঘরের ভেতর থেকে তীব্র বারুদের গন্ধে ভরে যায়। এমনকী এখনও ঘরের ভেতর সুতলি বোমার অংশ ও তাজা বোমা পড়ে রয়েছে। এই ঘটনায় পাশের ঘরে থাকা এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে সবথেকে বড় স্বস্তির বিষয় হল, ঘটনার সময় বাড়ির শিশুরা বাইরে থাকায় এক বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বিল্ডিংয়ের অন্যান্য বাসিন্দারাও।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিস আরও জানতে পেরেছে, এই ঘরে ভাড়া এসেছিলেন কামারহাটির বাসিন্দা মহম্মদ সামিম নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, তিনি একটি ব্যাগে বোমা মজুত করে রেখেছিলেন। সেই ব্যাগেই হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিস আরও সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র দু'দিন আগে সামিম ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতে এসেছিলেন। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সামিমের ঘরে এসে ওই ব্যাগ রেখে গিয়েছিলেন। ওই ব্যাগেই বিস্ফোরক ছিল বলে সন্দেহ পুলিসের। ঘটনার জেরে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
বাড়ির মালিকের নাম জুলফিকার আনসারি। বিস্ফোরণের উৎস, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং কী উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। অন্যদিকে, স্থানীয় এক মহিলা বাসিন্দা জানান, 'ওরা একদম নতুন, মাত্র দুদিন হল ঘরটা ভাড়া নিয়েছিল। তবে ওরা এখানে থাকত না। গতকাল ওরা একটি ব্যাগ নিয়ে এলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ব্যাগে কী আছে। ওরা জানায় খাবারের জিনিস রয়েছে। এরপর ঘরে ব্যাগটি রেখে, তালা বন্ধ করে ওরা বাইরে চলে যায়। তার ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এই বিকট বিস্ফোরণ ঘটে।'
পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, খাবারের কথা বলে ব্যাগে করে আসলে তাজা বোমা বা বিস্ফোরক নিয়ে আসা হয়েছিল। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ওই দুই যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। কী উদ্দেশ্যে এবং কোথা থেকে এই বিস্ফোরক আনা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
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