Rajarhat New Town Assembly Election Results 2026: উপনগরী কি ধরে রাখতে পারবে ঘাসফুল, নাকি সেখানে এবার ফুটে উঠবে পদ্ম?

Rajarhat New Town Assembly Election Results 2026: রাজারহাটে আছে নজর। পীযূষ কানোরিয়ার সঙ্গে লড়াই তাপস চট্টোপাধ্যায়ের।     

শুভপম সাহা | Updated By: May 4, 2026, 11:09 AM IST
নজরে রাজারহাট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  রাজারহাট-নিউটাউন উপনগরী জন্মলগ্ন থেকে তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের সাক্ষী হয়েছে, যার প্রতিটিতেই জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১১ সালের প্রথম নির্বাচনে সিপিআইএমের তাপস চট্টোপাধ্যায়কে ৭,৭৪৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হয়েছিলেন সব্যসাচী দত্ত। ২০১৬ সালের নির্বাচনেও তিনি নিজের আসন ধরে রেখেছিলেন। সেবার তিনি সিপিআইএমের নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আরও বড় ব্যবধানে (৯,১৯৩ ভোটে) হারিয়ে ছিলেন। এরপরই নিউ টাউনের রাজনীতিতে এক অদ্ভুত পালাবদল ঘটে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে সব্যসাচী দত্ত বিজেপিতে যোগ দেন। অন্যদিকে তাপস চট্টোপাধ্যায় সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে নাম লেখান। ২০২০ সালে দত্ত পুনরায় তৃণমূলে ফিরে এলেও তাঁকে নির্বাচনের টিকিট দেওয়া হয়নি। দল তাঁর পরিবর্তে তাপসকেই বেছে নেয়, যিনি ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির ভাস্কর রায়কে ৫৬,৪৩২ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে জেতেন। এক সময়ের প্রবল প্রতিযোগী সিপিআইএম ক্রমশ রাজনীতির প্রেক্ষাপট থেকে আড়ালে চলে যায়।

২০২১ সালে এই নির্বাচনী কেন্দ্রে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৮৯,০৭৫ জন। যার মধ্যে মুসলিম ভোটারদের হার ছিল ৩২.৮০ শতাংশ এবং তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটারদের হার ছিল ২৮.০৬ শতাংশ। ২০২৪ সালের মধ্যে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে ৩,১৭,৪১৮-তে পৌঁছায়। গত পাঁচ বছরে মোট ৫৮,৩৯৫ জন ভোটারের এই বৃদ্ধি—যার মধ্যে ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যবর্তী সময়েই বেড়েছে ৩০,০৫২ জন—এটাই নির্দেশ করে যে, এই টাউনশিপের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে এখানে নতুন বাসিন্দাদের আগমন ঘটেছে। নিউ টাউন এলাকাটি মূলত শহুরে প্রকৃতির। এখানকার মোট ভোটারের ৭৪.৩২ শতাংশই শহরাঞ্চলে বসবাস করেন এবং অবশিষ্ট ২৫.৬৮ শতাংশ ভোটার গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে রয়েছেন।

আজকের লড়াই

বিজেপি: পীযূষ কানোরিয়া 
তৃণমূল: তাপস চট্টোপাধ্যায়
কংগ্রেস: এসকে নিজামুদ্দিন 

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

২০০৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনেই এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিফলিত হয়েছে। ২০০৯ সালে রাজারহাট নিউ টাউন বিধানসভা কেন্দ্রে দলটি ৯,৯৯৪ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। ২০১৪ সালে এই ব্যবধান বেড়ে ১৬,৪৯১ হয়, ২০১৯ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৬৪৩-এ পৌঁছায় এবং ২০২৪ সালে তা ২৮,৪১৭-তে গিয়ে দাঁড়ায়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত যেখানে ফরোয়ার্ড ব্লক ছিল তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে ২০১৯ সাল থেকে সেই ভূমিকা গ্রহণ করে বিজেপি।

এবার কী হতে চলেছে

তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান এখানে বিরাট মজবুত। বিধানসভা ও লোকসভা, উভয় নির্বাচনেই তাদের ধারাবাহিক জয় ভোটারদের উপর দলটির শক্তিশালী প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস জোটের পক্ষে ক্ষমতাসীন দলের এই আধিপত্য টলিয়ে দিতে হলে কেবল গতানুগতিক নির্বাচনী প্রচারই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হবে আরও অনেক কিছুর। ভোটারদের মনোভাবের কোনও নাটকীয় পরিবর্তন কিংবা বড় ধরনের কোনও রাজনৈতিক মেরুকরণ না ঘটলে, রাজারহাট নিউ টাউন থেকে টানা চতুর্থবারের মতো একজন তৃণমূল বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। সেক্ষেত্রে পীযূষ কানোরিয়া ও এসকে নিজামুদ্দিনকে হারিয়ে পীযূষ কানোরিয়া শেষ হাসি হাসতে পারেন।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

 

Subhapam Saha

মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস।

