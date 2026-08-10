/পদ্ম-প্রতীকে একমাত্র জয়ী তিনি, এবার সেই তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন বিজেপি নেত্রী

নান্টু হাজরা: চোদ্দোয় তেরো। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তৃণমূল পরিচালিত সেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে বিজেপি নেত্রী, তাও আবার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে! ঘটনাটি ঘটেছে রাজারহাটে।
রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসনসংখ্যা ১৪। ১৩টিই তৃণমূলের দখলে। একটি মাত্র আসনে জিতেছেন বিজেপির রুমা মণ্ডল। তিনি এবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন। আজ, সোমবার সকালে রাজারহাট বিডিও অফিসে উপস্থিত হয়েছিলেন পঞ্জায়েত সমিতির সদস্যরা। সেই বৈঠকে পঞ্চায়েত সমিতি একমাত্র বিজেপি সদস্যকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এর আগে, রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন তৃণমূলেরই প্রবীর কর। সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন তিনি। রাজারহাট-নিউটাউনের বিজেপি বিধায়ক পীষূষ কানোরিয়া বলেন, 'রাজারহাট নিউটন বিধানসভার গ্রামীণ অঞ্চলগুলির অবস্থা খুব খারাপ। নিকাশি নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। আগের সভাপতি শুধু যেভাবেই হোক সময় কাটাচ্ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করার পর রুমা এখানে এসেছে। সবাই ওকে সমর্থন জানিয়েছে'।
বিধায়কের কথায়, 'জনগণের সেবা, জনগণের কাজ এটাই মূল লক্ষ্য। পঞ্চায়েতে যদি সঠিকভাবে কাজ হয় তাহলে মানুষ কোন সহায়তা পাবে না বা মানুষের কাজ হবে না, সেটা হয় না। অনেক কাজ পেন্ডিং রয়েছে কোন কাজ হয়নি। আমরা মানুষের কাজ করতে চাই জনগণের কাজ করতে চাই'। রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সদ্য নির্বাচিত রুমা মণ্ডল বলেন, 'আগামী দিনে যে কাজগুলো এখনও পর্যন্ত অসম্পূর্ণ আছে সেগুলো করার চেষ্টা করব। সমস্ত সদস্যদেরকে নিয়ে সবাই মিলে একসাথে জনগণের কাজ করার জন্য এগিয়ে যাব আর সাধারণ মানুষকে যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়তে হয় সেগুলোও দেখা হবে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল) Rajarhat Panchayat Samiti: