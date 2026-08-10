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পদ্ম-প্রতীকে একমাত্র জয়ী তিনি, এবার সেই তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন বিজেপি নেত্রী

Rajarhat Panchayat Samiti: রাজারহাট  পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসনসংখ্যা ১৪। ১৩টিই তৃণমূলের দখলে। একটি মাত্র আসনে জিতেছেন বিজেপির রুমা মণ্ডল। তিনি এবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:29 PM IST
পদ্ম-প্রতীকে একমাত্র জয়ী তিনি, এবার সেই তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন বিজেপি নেত্রী
Image Credit: তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজেপি নেত্রী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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