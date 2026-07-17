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'অভিষেককে সুযোগ করে দিতে শুভেন্দুকে তাড়িয়ে দেওয়া হল', এবার বিস্ফোরক রাজীব বন্দ্য়োপাধ্যায়

Rajib Banerjee:    'আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করতে পরিকল্পনা করে ডেবরায় পাঠিয়েছিল। আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একবারও ফোন করে খবর নেয়নি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 17, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:07 PM IST
'অভিষেককে সুযোগ করে দিতে শুভেন্দুকে তাড়িয়ে দেওয়া হল', এবার বিস্ফোরক রাজীব বন্দ্য়োপাধ্যায়
Image Credit: বিস্ফোরক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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