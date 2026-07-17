'অভিষেককে সুযোগ করে দিতে শুভেন্দুকে তাড়িয়ে দেওয়া হল', এবার বিস্ফোরক রাজীব বন্দ্য়োপাধ্যায়

প্রবীর চক্রবর্তী: 'দিদি দয়া করে বাঘের বাচ্চা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে বলবেন না। ডিফেন্ড করবেন না'। এবার বিস্ফোরক তৃণমৃল নেতা, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার ও জীবন শেষ করে দিয়েছে অভিষেক'। তৃণমূল কংগ্রেস ধ্বংসের পেছনে দায়ী এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদের নিয়ে দল করেছে, ভাবুন তাদের অবস্থা কি? হয়ত অনেকে ভয় পেয়েছেন। এখন মানুষ বুঝছেন। আমাকে অভিষেকের সাথে দল করতে সবাই বারণ করছে'।
তৃণমূল জমানায় মন্ত্রী ছিলেন রাজীব। একুশে বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপিতে চলে যান। ভোটের ফল বেরনোর পর এখন ফের তৃণমূলে। জি ২৪ ঘণ্টাকে রাজীব বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারীকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, চলে যেতে বাধ্য করা হল। খালি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে সুযোগ করে দিতে। যুব থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেছিল'।
তৃণমূলে ভাঙনের মাঝেই এবার রাজীবে কাঁধে গুরুদায়িত্ব। তৃণমূলের হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করা হয়েছে তাঁকে। রাজীব বলেন, 'ত্রিপুরায় ৫ বছর জীবন সংশয় নিয়ে অমানুষিক কাজ করেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিল, তুই সক্রিয় রাজনীতির ছেলে। তোকে আমার ত্রিপুরায় রেখে কি লাভ? ত্রিপুরায় থেকে মায়ের মুখটা দেখতে পাইনি। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সাথে যারা কাজ করেছে তাদের চরিত্রের কথা ভাবুন। আজকে হাওড়া জেলার সভাপতি করছেন। অভিষেক ব্যানার্জির ভুইফোঁড় নেতাদের কথায় আমাকে হাওড়া থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে'।
রাজীবের আরও বক্তব্য, 'আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করতে পরিকল্পনা করে ডেবরায় পাঠিয়েছিল। আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একবারও ফোন করে খবর নেয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় আমি পরিশ্রম করে গেছি। আমি চরকির মতো পাক খেয়েছি। যারা রাজনৈতিক কাজ করেনি তাদের বড় পদ দেওয়া হল। আমাকে নন্দীগ্রামে লড়তে যেতে বলেছিল। আমাকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়তে বলেছিল। আমি লড়ব না বলায় আমার সাথে সম্মুখ সমরে গিয়েছিল। আমার কেরিয়ার শেষ করেছে'।
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