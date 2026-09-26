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সমাজ গঠনে অবদানের স্বীকৃতি! এবছর কারা পেলেন 'রাম শারদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান'?

আলিপুর জাতীয় গ্রন্থাগার অডিটোরিয়ামে 'রাম শারদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান ২০২৬'। আয়োজনে রাম শারদ কোঠারি স্মৃতি সংঘ। অনুষ্ঠানে সমাজ গঠনে অসামান্য অবদানের জন্য পুরষ্কৃত করা হল পুরুলিয়ার বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র হেমব্রম, ওড়িশার পরিবেশকর্মী  রমেশচন্দ্র মিশ্র ও  ঝাড়খণ্ডের ধ্যান ফাউন্ডেশন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 26, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:49 PM IST
সমাজ গঠনে অবদানের স্বীকৃতি! এবছর কারা পেলেন 'রাম শারদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান'?
Image Credit: Ram Sharad Kothari Pratibha Samman 2026

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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