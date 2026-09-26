সমাজ গঠনে অবদানের স্বীকৃতি! এবছর কারা পেলেন 'রাম শারদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আলিপুর জাতীয় গ্রন্থাগার অডিটোরিয়ামে 'রাম শারদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান ২০২৬'। আয়োজনে রাম শারদ কোঠারি স্মৃতি সংঘ। অনুষ্ঠানে সমাজ গঠনে অসামান্য অবদানের জন্য পুরষ্কৃত করা হল পুরুলিয়ার বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র হেমব্রম, ওড়িশার পরিবেশকর্মী রমেশচন্দ্র মিশ্র ও ঝাড়খণ্ডের ধ্যান ফাউন্ডেশন।
রাম শারদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান
শিক্ষা: ঈশ্বরচন্দ্র হেমব্রম, প্রধান শিক্ষক, বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা নিকেতন, অযোধ্যা পাহাড়, পুরুলিয়া
গো-সেবা: ধ্যান ফাউন্ডেশন, চাকুলিয়া, ঝাড়খণ্ড
পরিবেশ সংরক্ষণ: শ্রী রমেশচন্দ্র মিশ্র, কেন্দুঝর, ওড়িশা
১৯৯০ সালে অযোধ্যায় রাম মন্দির আন্দোলনের শহিদ হয়েছিলেন কলকাতার রামকুমার ও শারদকুমার কোঠারি। তাঁদের সম্মানে শহরে বিশেষ অনুষ্ঠান। নাম, 'রাম শারদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান ২০২৬'। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে। প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।