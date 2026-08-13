/নোটবুকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ! ভিনদেশি নম্বর আর ভুয়ো নথির মারপ্যাঁচ, পাক চর রানা রউফকে ঘিরে বাড়ছে রহস্য

বিক্রম দাস: ধৃত আইএসআই চরের নোটবুক ঘিরে চাঞ্চল্য! পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ—কারা রয়েছে এই চক্রে? ধৃত পাকিস্তানি চর রানা রউফের কাছ থেকে একটি পুরনো নোটবুক উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। ওই নোটবুকে পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের একাধিক মোবাইল নম্বর লেখা রয়েছে। গোয়েন্দাদের মনে এখন জোরালো প্রশ্ন উঠেছে—এই নম্বরগুলির ব্যবহারকারীরাও কি তবে রানা রউফের মডিউলের হয়ে এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন? বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন এসটিএফ আধিকারিকরা।
কোথায় রয়েছে রানার মোবাইল ফোন?
এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, রানা রউফ যে দুটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করত, তার এখনও পর্যন্ত কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। তদন্তে নেমে এসটিএফ জানতে পেরেছে, বাংলাদেশ যাওয়ার আগে কিংবা হাবড়ায় আসার আগেই নেপালেই ওই দুটি ফোন পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে এসেছিল সে। ফলে ফোনগুলিতে ঠিক কী ধরনের তথ্য, চ্যাট বা গোপন নথি সংরক্ষিত ছিল, তা নিয়ে তদন্তকারীরা নতুন তথ্যের সন্ধানে রয়েছেন।
পাক সেনায় যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ, যেভাবে আইএসআই চর হয়ে উঠল রানা রউফ
পাকিস্তানের ফয়সলাবাদের বাসিন্দা রানা রউফ ছোট থেকেই দেশের হয়ে কাজ করতে চেয়েছিল। তার স্বপ্ন ছিল পাক সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার, কিন্তু শারীরিক সমস্যার কারণে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এরপরই সে জড়িয়ে পড়ে আইএসআই-এর সঙ্গে। ২০১২ সালে ব্যবসায়ী পরিচয়ে নেপালে আসে রানা। সেখানেই ধৃত মহম্মদ ইজাজের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ইজাজের সূত্র ধরেই সে কলকাতায় আসে এবং পরবর্তীতে ইজাজের বাবার নাম ব্যবহার করে ভুয়ো নথি তৈরি করে। সাম্প্রতিক এসআইআর-এর ভোটার তালিকা থেকেও বাদ পড়েছিল তার নাম। তদন্তে জানা গিয়েছে, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরেও রেইকি করেছিল রানা ও তার সহযোগীরা।
৬ আইএসআই চরের সন্ধান ও নোটবুক রহস্য
তদন্তে আরও জানা যায়, বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল রানার। বিশেষভাবে বাংলাদেশের যশোরে এক পাকিস্তানি এজেন্টের সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠক করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই এসটিএফের জালে ধরা পড়ে যায় সে। সঙ্গীদের নাম ও পরিচয় আড়াল করতে নিজের মোবাইল ফোনটি ধ্বংস করে ফেলেছিল রানা। তবে তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। রানার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নোটবুক ঘেঁটে অন্তত ৬ জন আইএসআই এজেন্টের হদিশ পেয়েছে এসটিএফ। এর মধ্যে ৫ জন নেপালের এবং ১ জন বাংলাদেশের বাসিন্দা। তাদের নাম— কাশিফ, হানিফ চৌধুরী, সোহায়েল, জেডি, হারুণ সফদার এবং পাভেল। গোয়েন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সেনা ছাউনি, সীমান্তে বিএসএফ ক্যাম্প, রেল স্টেশন ও রেললাইনের ছবি, ভিডিয়ো এবং ম্যাপ নিজের মোবাইলের বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে নেপালের ৫ জন পাক চরকে পাঠাত রানা। এই পুরো কাজে তাকে সাহায্য করত তপসিয়ার মহম্মদ ইজাজ।
বাংলাদেশ পালানোর ছক ও যশোর কানেকশন
এসটিএফের দাবি, বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল রানার। বাংলাদেশের যশোরে রানার জন্য অপেক্ষা করছিল পাকিস্তানি চর পাভেল। ওপারে পৌঁছে পরবর্তী নাশকতার ছক কষার জন্য একটি গোপন বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। যশোরে পৌঁছনোর পরই রানার হাতে একটি নতুন মোবাইল তুলে দেওয়ার কথা ছিল পাভেলের।
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