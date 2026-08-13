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নোটবুকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ! ভিনদেশি নম্বর আর ভুয়ো নথির মারপ্যাঁচ, পাক চর রানা রউফকে ঘিরে বাড়ছে রহস্য

Rana Rauf: পাক সেনায় সুযোগ না পেয়ে আইএসআই চর হওয়া রানা রউফকে ঘিরে চাঞ্চল্য। নোটবুক থেকে পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশের ৬ এজেন্টের খোঁজ মিলেছে। ফোর্ট উইলিয়ামে রেইকি করে নেপালে মোবাইল ধ্বংস করেছিল সে। বনগাঁ দিয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে যশোরে পাক এজেন্টের সঙ্গে বৈঠকের আগেই এসটিএফের জালে ধরা পড়ে এই গুপ্তচর।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:59 PM IST
নোটবুকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ! ভিনদেশি নম্বর আর ভুয়ো নথির মারপ্যাঁচ, পাক চর রানা রউফকে ঘিরে বাড়ছে রহস্য
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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