Rashbehari Election 2026 Result: রাসবিহারীতে পদ্ম ফুটিয়ে কি বিহার করবেন স্বপন দাশগুপ্তই? দেবাশিসের জয়রথ থামল?

Rashbehari Election 2026 Result: রাসবিহারীতে পদ্ম ফুটিয়ে কি বিহার করবেন স্বপন দাশগুপ্তই? দেবাশিসের জয়রথ থামল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র রাসবিহারী। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে কলকাতা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড (৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০ এবং ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড)। বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, দেশপ্রিয় পার্ক, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, হিন্দুস্তান পার্ক এবং গড়িয়াহাটের একাংশের মতো শহরের বেশ কিছু সুপরিচিত এলাকা এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। অঞ্চলগুলি মূলত উচ্চবিত্ত আবাসিক এলাকা, ব্যস্ত বাজার এবং সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্কের এক অনন্য মিশেলের জন্য পরিচিত।
রাজনৈতিক ইতিহাস ও তৃণমূলের আধিপত্য
১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাসবিহারীতে মোট ১৭টি নির্বাচন হয়েছে (১৯৯৮ সালের উপ-নির্বাচন-সহ)। ঐতিহাসিকভাবে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ই এই আসনে ৬ বার করে জয়ী হয়েছে। শুরুর দিকে কংগ্রেসের দাপট থাকলেও ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে জয়ী হন। এছাড়া ১৯৫৭ সালে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং ১৯৭৭ সালে সিপিআই(এম) একবার করে জিতেছিল।
তৃণমূলের অশ্বমেধের ঘোড়া
১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করার পরে উপ-নির্বাচনে এই আসনটি জিতে নেয় তাঁর দল। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত তৃণমূল এখানে অপরাজিত। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রবীণ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচবার এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন।
বর্তমান পরিস্থিতি ও ২০২১ সালের ফলাফল
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর কেন্দ্রে চলে গেলে তৃণমূল এখানে দেবাশিস কুমারকে প্রার্থী করে। দেবাশিস কুমার বিজেপির লেঃ জেনারেল (ডাঃ) সুব্রত সাহাকে ২১,৪১৪ ভোটে পরাজিত করে সহজ জয় তুলে নেন। ২০১৬ সালে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের জয়ের ব্যবধান ছিল ১৪,৫৫৩ ভোট, যা দেবাশিস কুমার আরও বাড়িয়ে নেন।
ভোটার পরিসংখ্যান ও প্রবণতা
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এখানে নিবন্ধিত ভোটার ছিল ২,০৬,০১৩ জন, যা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের (১,৯৯,০৮৩) তুলনায় বেশ কিছুটা বেশি। সম্পূর্ণ শহুরে কেন্দ্র হওয়ায় গ্রামীণ এলাকার তুলনায় এখানে ভোটদানের হার সাধারণত কম থাকে। ২০২১ সালে ভোটদানের হার ছিল ৬০.৪১%, যা সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন।
সংযোগ ব্যবস্থা
রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, সাদার্ন অ্যাভিনিউ এবং গড়িয়াহাট রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি এই এলাকাকে শহরের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছে। বাস, অটো-রিকশ এবং ট্যাক্সির নেটওয়ার্কের পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর 'ব্লু লাইন' এই কেন্দ্রের উপর দিয়ে গিয়েছে। কালীঘাট এবং রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন যাত্রীদের যাতায়াত সহজ করে দিয়েছে। সাউথ সিটি মল, নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বড় হাসপাতাল এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপস্থিতিতে এলাকাটি শহরের অন্যতম স্পন্দনশীল অংশ।
২০২৬ নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ
যদিও তৃণমূল কংগ্রেস টানা জয়ের ধারায় আত্মবিশ্বাসী, তবুও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান শাসকদলের জন্য কিছুটা চিন্তার কারণ হতে পারে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের নিরিখে রাসবিহারী বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১,৬৯১ ভোটে। এই সংকীর্ণ ব্যবধান ইঙ্গিত দিচ্ছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এখানে একটি কঠিন লড়াই হতে চলেছে। প্রতিটি ভোটই আগামী দিনে এই কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
দুই দফায় মিটল ভোট
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
