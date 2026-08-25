/রতন টাটা বলেছিলেন Bad M-কে ছেড়ে Good M-এর কাছে যাচ্ছি, ব্যাড কে আপনারা জানেন:মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তোষণের রাজনীতি থেকে রাজ্যে শিল্পের বারোটা বাজানো-সহ একাধিক অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল সরকারকে ফালাফালা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাফ বলে দিলেন, বনধের রাজনীতি চলবে না, শিল্পের জন্য জমি নীতি তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি টাটাদের যে এরাজ্য থেকে তাড়ানো হয়েছি তাও জোর গলায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী।
সরকারের ১০০ দিন পূরণ উপলক্ষ্যে জি ২৪ ঘণ্টার মেগা কনক্লেভে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩৪ বছর লাল ঝান্ডা নিয়ে মিছিল করে সব জায়গায় তালা লাগানো হয়েছিল। কল্যাণী থেকে আসানসোল পর্যন্ত যত বন্ধ করার কাজ করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্টকে মারো, মালিককে পেটাও চলেছে। আর ইনি এসে বলে দিলেন, জমি দিতে পারব না, কিনে নিন। ইনভেস্টমেন্ট আসবে কী করে? প্রয়াত রতন টাটা একথা বলছেন। কী বলেছিলেন উনি? উনি বলেছিলেন, আই অ্যাম লিভিং বেঙ্গল। আমি ব্যাড এম-কে ছেড়ে যাচ্ছি। আমি গুড এম-এর কাছে যাচ্ছি। ব্যাড এম এর নামটা কী আপনারা জানেন। আর গুড এমের নামটা হল নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। আমি বলিনি। বলেছেন রতন টাটা। উনি যা বলে গিয়েছিলেন আজ বাংলার মানুষ সেটাই বলছেন। রতন টাটা বলছিলেন আমি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে চাইনি। আমাকে ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। আমার মাথায় ট্রিগার রেখে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।
রাজ্যে শিল্পায়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গাড়ির চাকা ঘুরছে না ঘুরবে না। বাংলা বনধ, বাংলা বনধ আর চলবে না। নন্দীগ্রামে গুলি চালানোর মতো বামেদের যে নীতি আমরা সেই নীতিতেও যাব না। শিল্পপতিদের বলেছেন উনি বলেছেন জমি কিনে নাও। কিন্তু ফিতে কাটতে আমাকে ডাকতে হবে। আর কী করতে হবে? আমার লোকের কাছ থেকে সিমেন্ট, বালি, পাথর কিনতে হবে। টেন্ডার আমাদের শওকত ভাইদের দিতে হবে। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের সরকার। ইউপি সাকসেস হয়েছে, গুজরাট সাকসেস হয়েছে, মাত্র ২ বছরের ওড়িশা সরকার সাকসেস হয়েছে। ভূবনেশ্বর ও পূরীকে ওরা জুড়ে দেবে। ওদিকে নাগপুর, পুনে, থানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখানে কী হয়েছে দেখুন তাকিয়ে।
ভাতার রাজনীতির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালে ওরা আসার ৯ মাস পরে ১ কোটি ৫২ লাখ মহিলাকে ৫০০ করে টাকা দিয়েছিলেন। কতদিন দিয়েছেন? ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের ২ মাস আগে পর্যন্ত। তারপর ভোট এসেছে। তিরিশ পার্সেন্ট রিজার্ভ, তারপর গরিবের দুর্বলতাকে ছিনতাই করব, ৫০০ টাকাকে ১০০০ করে দিলাম। আবার চলতে থাকল। বিধানসভা ভোটের চার মাস আগে ১০০০ টাকাকে ১৫০০ টাকা করে দিলাম। আর চাকরি! পিএসসির শেষ নোটিস বেরিয়েছিল ২০১৭ সালে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের শেষ নোটিস বেরিয়েছিল ২০১৫ সালে। এভাবে সরকার চলতে পারে? কোনও শিক্ষিত যুবককে চাকরি দেব না!
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগে আমার একটা কথা নিয়ে প্রবল সমালোচনা করেছিলেন বিরোধীরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, শুক্রবার তো শুধু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ প্রার্থনা করেন তা নয়, সন্তোষী মারও দিন। প্রাক্তনকে আমি বলতে চাই শুক্রবারটা তো আপনি বলেছিলেন, আমি বলিনি। যখন বেলডাঙাতে পরপর ৩ দিন জাতীয় সড়ক আটকে রাখা হয়েছিল, রেল লাইন আটকে রাখা হয়েছিল। নর্থ ইস্টার্নের বড় জাংশন হল বেলডাঙা। সেখানে রেল লাইন বন্ধ ৩ দিন। জি ২৪ ঘণ্টার একজন ইয়ং রিপোর্টার বোনকে পেটানো হয়েছিল। আর আপনি নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার সময় এয়ারপোর্ট দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, শুক্রবার তো একটু আধটু হবেই, আমি কী করব। শুক্রবার আপনি বলেছেন, আমি বলিনি। সবসময় বলতাম, চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। পৃথিবীটা গোল। এমন কাজ করবেন না যার রিটার্ন আপনাকেও পেতে হবে।
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