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রতন টাটা বলেছিলেন Bad M-কে ছেড়ে Good M-এর কাছে যাচ্ছি, ব্যাড কে আপনারা জানেন:মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari on Zee 24 Ghanta Conclave: রাজ্যে শিল্পায়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গাড়ির চাকা ঘুরছে না ঘুরবে না। বাংলা বনধ, বাংলা বনধ আর চলবে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 25, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:37 PM IST
রতন টাটা বলেছিলেন Bad M-কে ছেড়ে Good M-এর কাছে যাচ্ছি, ব্যাড কে আপনারা জানেন:মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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রতন টাটা বলেছিলেন Bad M-কে ছেড়ে Good M-এর কাছে যাচ্ছি, ব্যাড কে আপনারা জানেন:মুখ্যম
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