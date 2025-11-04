Ratna on Sovan: দলে ফিরেই ছাব্বিশের ভোটে বেহালা পূর্বে প্রার্থী শোভন? কী বলছেন রত্না? নতুন 'সমীকরণে'র ইঙ্গিত?
Sovan Chatterjee Joins TMC: রত্নার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই আইনি লড়াই চলছে শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের। দুজনের আইনি বিচ্ছেদ এখনও না হলেও একে অপরের থেকে বহুদিন ধরেই দূরে রয়েছেন। পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখও খুলেছেন দুজনে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ৭ বছর পর তৃণমূল ভবনে। দীর্ঘ ৭ বছর পর দলে ফেরা। গতকালই 'ঘর ওয়াপসি' হয়েছে শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের (Sovan Chatterjee Joins TMC)। ফের তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন একদা মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন 'কানন' শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের (Sovan Chatterjee) সঙ্গেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও (Baisakhi Banerjee)। আর শোভন-বৈশাখীর দলে ফিরতেই ফের একই দলে তিনজন! শোভন-বৈশাখী-রত্না! তাই শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের দলে ফেরা নিয়ে শোভন-পত্নী রত্না চট্টোপাধ্যায় কী বলেন, সেদিকে নজর ছিল সবারই।
ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের তৃণমূলে ফেরা নিয়ে ঘনিষ্ঠমহলে মুখ খুলেছেন রত্না চট্টোপাধ্য়ায়। শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের ফের তৃণমূলে যোগদানকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, রত্না চট্টোপাধ্য়ায় বলেন, 'ওঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। অনেক দিন ধরেই ঘরে বসেছিলেন। কাজের মানুষ ঘরে বসে থাকলে অসুস্থ হয়ে যান। এবার দলের কাজ করুন।' তবে বৈশাখী প্রশ্নে 'চুপ' রত্না!
প্রসঙ্গত, রত্নার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে, গত প্রায় ৮ বছর ধরে আইনি লড়াই চলছে শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের। আদালতে চলছে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা। যদিও সেই মামলার রায় এখনও বের হয়নি। দুজনের আইনি বিচ্ছেদ এখনও হয়নি। তবে একে অপরের থেকে বহুদিন ধরেই দূরে রয়েছেন। দুজনে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখও খুলেছেন। আর এই পরিস্থিতিতেই বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে দলে ফিরলেন শোভন।
ঘটনাচক্রে শোভন চট্টোপাধ্য়ায় তৃণমূল ছাড়ার পর বেহালা পূর্বে প্রার্থী করা হয়েছিল রত্নাকে। ২০২১ বিধানসভা ভোটে সেই বেহালা পূর্ব আসনে জয়ী হন রত্না। এখন প্রশ্ন, শোভন চট্টোপাধ্য়ায় দলে ফেরায় কি ছাব্বিশের মহারণে (West Bengal Assembly Election 2026) ফের বেহালা পূর্বে আর রত্না নয়, তাঁকেই প্রার্থী করা হবে? চলছে কানাঘুষো। চড়ছে জল্পনার পারদ। যদিও এই বিষয়ে দলের তরফে এখনও নিশ্চিত করে কিছুই জানানো হয়নি। আর রত্নার বক্তব্য, তিনি দলের কর্মী। দলের সব সিদ্ধান্ত নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দল যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তিনি তা মেনে নেবেন।
উল্লেখ্য, গতকাল তৃণমূলে যোগ দিয়েই শোভন চট্টোপাধ্য়ায় বলেন, "আমার নিজের ঘর, নিজের সংসার। এর সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ। দিদির আশীর্বাদেই দলে ফেরা। ঘরের ছেলে হিসেবে ঘরে ফিরলাম। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার জন্য আমার সামর্থ্য মতো, যেভাবে মমতাদি চাইবেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় চাইবেন, সেটাই হবে। দলকে শক্তিশালী করতে, আগামীদিনে আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ হবে, তা যথাযোগ্যভাবে পালন করব। আমার সুন্দর ঘরকে আগামীদিনে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আরও শক্তিশালী করে তুলব। দলকে শক্তিশালী করতে মাঠে নামব। দল যা নির্দেশ দেবে তা পালন করব।"
