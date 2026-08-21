/সামনেটা তোবড়ানো, টায়ার নেই, রিং বেরিয়ে গিয়েছে, তবু ছুটছে বেপরোয়া! ভয়ংকর তাণ্ডব, ধাক্কার পর ধাক্কা

নান্টু হাজরা: নিউটাউনে মদ্যপ যুবকদের চার চাকা গাড়ি নিয়ে দাপাদাপি। ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় ধাওয়া করে গাড়িটিকে আটক করা হয় এবং আটক করা হয় তিন মদ্যপ যুবককে। ভোর বেলায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসদের নজরে আসে যে, একটি প্রাইভেট গাড়ি, যে গাড়ির টায়ার নেই, রিং বেরিয়ে গিয়েছে, সেই অবস্থায় বেপরোয়া ভাবে গাড়িটি চালানো হচ্ছে। গাড়ির সামনের অংশ তুবড়ে গিয়েছে। এর পরই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিস তাঁর স্কুটি নিয়ে সেই গাড়িটিকে ধাওয়া করেন। বেশ কিছুক্ষণ ধাওয়া করার পরে সেই গাড়িটিকে আটক করা হয়। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে তিন যুবক নেমে পালানোর চেষ্টা করে। বিশ্ববাংলা গেটের কাছে তাদের ধাওয়া করে তিনজনকে আটক করা হয়।
ফুলবাগান থেকে নিউটাউন
ফুলবাগানের বাসিন্দা তিন যুবক একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে নিউটাউন বিশ্ববাংলা সরণির বিভিন্ন প্রান্তে মদ্যপ অবস্থায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভোর বেলায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসদের নজরে আসে যে, একটি প্রাইভেট গাড়ি, যে গাড়ির টায়ার নেই, রিং বেরিয়ে গিয়েছে, সেই অবস্থায় বেপরোয়া ভাবে গাড়িটি চালানো হচ্ছে। গাড়ির সামনের অংশ তুবড়ে গিয়েছে।
ধাওয়া
এর পরই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিস তাঁর স্কুটি নিয়ে সেই গাড়িটিকে ধাওয়া করেন। বেশ কিছুক্ষণ ধাওয়া করার পরে সেই গাড়িটিকে আটক করা হয়। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে তিন যুবক নেমে পালানোর চেষ্টা করে। বিশ্ববাংলা গেটের কাছে তাদের ধাওয়া করে তিনজনকে আটক করা হয়।
মদ্যপ অবস্থাতেই রেকলেস ড্রাইভিং
জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাদের। এখনও পর্যন্ত যা তারা জানিয়েছে তা হল, তারা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। বেশ কয়েকটি জায়গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কাও মারে তারা। ধাক্কা মারার ফলে টায়ার ফেটে যায়। সেই অবস্থাতেই বেপরোয়া ভাবে গাড়িটি চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। ট্রাফিক পুলিস সূত্রে খবর, তারা কয়েকজন পথচারীকেও ধাক্কা মেরেছে। যদিও তাঁদের আঘাত গুরুতর নয় বলেই জানা গিয়েছে।
আটক, জিজ্ঞাসাবাদ
আপাতত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং ওই মদ্যপ যুবকদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে ট্রাফিক পুলিস।
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