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সামনেটা তোবড়ানো, টায়ার নেই, রিং বেরিয়ে গিয়েছে, তবু ছুটছে বেপরোয়া! ভয়ংকর তাণ্ডব, ধাক্কার পর ধাক্কা

Reckless Driving in New Town: আপাতত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং ওই মদ্যপ যুবকদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে ট্রাফিক পুলিস। ওঁরা কি মদ্যপ ছিলেন? ঠিক কী ঘটেছিল?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:53 AM IST
সামনেটা তোবড়ানো, টায়ার নেই, রিং বেরিয়ে গিয়েছে, তবু ছুটছে বেপরোয়া! ভয়ংকর তাণ্ডব, ধাক্কার পর ধাক্কা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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