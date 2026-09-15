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রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক বদলিতে হাইকোর্টের বিরাট রায়: কাদের বদলি হবে, কেন হবে?

West Bengal secondary education teacher's transfer: সম্প্রতি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বদলির জন্য শিক্ষা দফতর থেকে একটি নির্দেশিকা বা এসওপি জারি করা হয়। তবে সেই নির্দেশিকা ঘিরে রাজ্যজুড়ে শিক্ষক মহলে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধে। 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 15, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:41 PM IST
রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক বদলিতে হাইকোর্টের বিরাট রায়: কাদের বদলি হবে, কেন হবে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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