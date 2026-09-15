/রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক বদলিতে হাইকোর্টের বিরাট রায়: কাদের বদলি হবে, কেন হবে?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP)-এর ওপর আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ--কাদের, কী মানদণ্ডে এবং ঠিক কী কারণে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলি করা হচ্ছে, তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রাজ্য সরকারকে হলফনামা আকারে জানাতে হবে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।
মামলার মূল উৎস
সম্প্রতি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বদলির জন্য শিক্ষা দফতর থেকে একটি নির্দেশিকা বা এসওপি জারি করা হয়। তবে সেই নির্দেশিকা ঘিরে রাজ্যজুড়ে শিক্ষক মহলে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধে। সেই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কয়েকজন শিক্ষক।
আদালতে মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং শুভ্র প্রকাশ লাহিড়ী। শুনানিতে তাঁরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান:
১. বাজারে যে এসওপি-টি সরকারি নির্দেশিকা হিসেবে ঘুরছে, তাতে কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর নেই।
২. নথিতে কোনও সুনির্দিষ্ট মেমো নম্বর বা কার্যকরের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।
৩. সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে এমন একটি অনুমোদনহীন নথির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা (DI) শিক্ষকদের বদলির নোটিস ধরাচ্ছেন।
৪. বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিক্ষকদের বেছে বেছে তাঁদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে অনেক দূরের স্কুলে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর ও হয়রানিমূলক।
আইনজীবীদের প্রশ্ন, একটি প্রশাসনিক নির্দেশিকায় ন্যূনতম আইনি বৈধতা ও অফিসিয়াল নির্দেশিকা না থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে তার ওপর ভিত্তি করে বদলির প্রক্রিয়া চালানো হতে পারে?
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ
মামলাকারীদের যুক্তি শোনার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কোনও সরকারি নথিতে স্বাক্ষর ও তারিখ না থাকা সত্ত্বেও জেলা স্তরে কী ভাবে বদলি কার্যকর করা হচ্ছিল, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ পায় আদালতে।
বিচারপতি নির্দেশ দেন:
১. বিতর্কিত এই এসওপি-র ওপর আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। এই সময়ের মধ্যে উক্ত নির্দেশিকার ভিত্তিতে কোনও শিক্ষককে বদলি করা যাবে না।
২. বদলির আসল মাপকাঠি কী এবং কোন যুক্তিতে শিক্ষকদের বদলি করা হচ্ছে, তা রাজ্য সরকারকে আদালতকে জানাতে হবে।
৩. শিক্ষা দফতরকে একটি বিস্তারিত হলফনামা পেশ করে এই সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
শিক্ষক মহলে স্বস্তি
হাইকোর্টের এই নির্দেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা। শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় না রেখে অনেক ক্ষেত্রেই মনগড়া উপায়ে শিক্ষকদের দূরদূরান্তে পাঠানোর চেষ্টা চলছিল।
উচ্চ আদালতের এই স্থগিতাদেশের ফলে শিক্ষা দফতরের বদলি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি আরও জোরালো হলো। আগামী দিনে রাজ্যের দেওয়া উত্তরের ওপরই নির্ভর করবে এই বদলি নীতির ভবিষ্যৎ।
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