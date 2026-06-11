/Aditi Munshi office raid: অদিতি মুন্সির পার্টি অফিসে ত্রাণের পাহাড়! পাওয়া গেল লাঠি, অস্ত্রও

ন্টু হাজরা: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক, সংগীতশিল্পী অদিতি মুন্সি অফিসেও এবার পাওয়া গেল প্রচুর ত্রাণ সামগ্রী, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র! রাজারহাট-গোপালপুরের বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি উপস্থিতিতেই চলল তল্লাশি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।
ছাব্বিশে গেরুয়া ঝড়ে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। দলের 'হেভিওয়েট' প্রার্থী অদিতি মুন্সিকে হারিয়ে দিয়েছেন বিজেপির তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। আজ, বৃহস্পতিবার বাগুইআটি ৪৪ বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া প্রাক্তন বিধায়কেরর অফিসের হানা দেন তিনি। দরজা তালা ভাঙতেই বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয় বলে অভিযোগ।
স্থানীয় নারায়ণ তলায় তৃণমূলের একটি পার্টি অফিসে হানা বিধায়ক। সেখানে অবশ্য কিছু পাওয়া যায়নি। বিজেপির দাবি, রাতে ওই পার্টি অফিস থেকে ত্রাণ সামগ্রী সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দু'জনকে হাতনাতে পাকড়াও করে তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিসের হাতে।
এরপরই খবর আসে, নারায়ণতলা ব্যায়াম সমিতি ক্লাব লাগোয়া ওয়ার্ডে অফিসেও প্রচুর ত্রাণসামগী মজুত করা রয়েছে। যথারীতি সেখানেও পৌঁছে যান বিধায়ক তরুণজ্যোতি। সঙ্গে বিজেপি কর্ম-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, গোডাইনে দরজা ভাঙতেই দেখা যায়, বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী, মশারি ও প্রচুর নথি পড়েছে। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)