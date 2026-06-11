Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Aditi Munshi office raid: অদিতি মুন্সির পার্টি অফিসে ত্রাণের পাহাড়! পাওয়া গেল লাঠি, অস্ত্রও

Aditi Munshi office raid: অদিতি মুন্সির পার্টি অফিসে ত্রাণের পাহাড়! পাওয়া গেল লাঠি, অস্ত্রও

Aditi Munshi office raid: আজ,  বৃহস্পতিবার বাগুইআটি ৪৪ বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া প্রাক্তন বিধায়কেরর অফিসের হানা দেন  রাজারহাট-গোপালপুরে বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 11, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:48 PM IST
Aditi Munshi office raid: অদিতি মুন্সির পার্টি অফিসে ত্রাণের পাহাড়! পাওয়া গেল লাঠি, অস্ত্রও
Image Credit: অদিতি মুন্সির পার্টি অফিসে ত্রাণের পাহাড়!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অদিতি মুন্সির পার্টি অফিসে ত্রাণের পাহাড়! পাওয়া গেল লাঠি, অস্ত্রও
Former TMC MLA Aditi Munshi22 min ago
2
Pushpa Jahangir Khan25 min ago
3
Rahul Dravid's son50 min ago
4
Diamond Harbour FC1 hr ago
5
Saayoni Ghosh1 hr ago