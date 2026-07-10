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লালবাজারে বড় রদবদল! ৩৩ জন ইন্সপেক্টরের বদলি, ১৬ বছর পর কলকাতায় মহিলা ওসি

Women officers-in-charge: ওসি ও অ্যাডিশনাল ওসি মিলিয়ে মোট ৩৩ জন ইন্সপেক্টরের রদবদল করা হল। তাঁদের মধ্যে শহরের প্রায় কুড়িটি থানার ওসিকে বদল করেছে লালবাজার। বহু বছর পর একসঙ্গে কলকাতার দুটি থানার ওসি হলেন মহিলা ইন্সপেক্টর। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:28 AM IST
লালবাজারে বড় রদবদল! ৩৩ জন ইন্সপেক্টরের বদলি, ১৬ বছর পর কলকাতায় মহিলা ওসি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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লালবাজারে বড় রদবদল! ৩৩ জন ইন্সপেক্টরের বদলি, ১৬ বছর পর কলকাতায় মহিলা ওসি
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