/লালবাজারে বড় রদবদল! ৩৩ জন ইন্সপেক্টরের বদলি, ১৬ বছর পর কলকাতায় মহিলা ওসি

পিয়ালি মিত্র: কলকাতা পুলিসে ফের বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল করা হল। লালবাজারের পক্ষ থেকে জারি করা নতুন নির্দেশিকায় ওসি এবং অ্যাডিশনাল ওসি মিলিয়ে একযোগে মোট ৩৩ জন ইন্সপেক্টরকে বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে শহরের প্রায় ২০টি থানার ওসির পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই রদবদলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বহু বছর পর একসঙ্গে কলকাতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ জেনারেল থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহিলা পুলিস অফিসারদের।
কলকাতা পুলিস সূত্রে খবর, বহু বছর পর একসঙ্গে কলকাতার দুটি থানার ওসি হলেন মহিলা ইন্সপেক্টর। উত্তর কলকাতার সিঁথি থানার ওসি হলেন চামেলি মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন উল্টোডাঙ্গা মহিলা থানার ওসি। ভোটের আগে কিছুদিনের জন্য তিনি ভবানীপুর থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরে তা বদলে যায়। টালিগঞ্জ মহিলা থানার ওসি রূপা সিং হলেন সরশুনা থানার নতুন ওসি।
ভবানীপুর থানার নতুন ওসি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে রাজীব চট্টোপাধ্যায়কে। এখানকার বিদায়ী ওসি সৌমিত্র বসুকে পাঠানো হয়েছে এসটিএফ-এ। চেতলা থানার নতুন ওসির দায়িত্ব পেয়েছেন মৌসম চট্টোপাধ্যায়। শহরের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পার্কস্ট্রিট থানার নতুন ওসি হলেন অমিত চট্টোপাধ্যায়। ভাঙড়ের নতুন ওসির দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে গৌতম রুজ-এর হাতে।
আইপিএস স্তরেও রদবদল
শুধু ইন্সপেক্টর পদমর্যাদাই নয়, চলতি মাসের শুরুতেই আইপিএস স্তরেও কিছু রদবদল করা হয়েছে। কলকাতা পুলিসের রিজার্ভ ফোর্সের ডিসি জাফর আজমল কিদওয়াই-কে কলকাতা পুলিসের জয়েন্ট পুলিস কমিশনার করা হয়েছে। এসটিএফ-এর ডিসি প্রদীপ কুমার যাদব-কে কলকাতা পুলিসের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার করা হয়েছে।
নেপথ্যে প্রশাসনিক সংস্কার
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর কলকাতা পুলিসে এটি দ্বিতীয় বড় রদবদল। এর মাত্র এক সপ্তাহ আগেই নবান্নের পক্ষ থেকে এক ধাক্কায় রাজ্যের ১০৮ জন আইসি-কে বদলি করা হয়েছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন, প্রশাসনের এই ধারাবাহিক রদবদল তারই অংশ। নতুন সরকারের প্রথম দু'মাসের মধ্যেই পুলিস প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যেই এই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বদলি প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বদলি হওয়া সমস্ত অফিসাররা ইতিমধ্যেই নিজ নিজ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।
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