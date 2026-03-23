Zee News Bengali
  • RG Kar: মর্মান্তিক আরজি কর: ৪৮ সিঁড়ি ভেঙে হেঁটে দোতলার শৌচালয়ে রোগী, ফিরেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক-মৃত্যু

RG Kar: মর্মান্তিক আরজি কর: ৪৮ সিঁড়ি ভেঙে হেঁটে দোতলার শৌচালয়ে রোগী, ফিরেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক-মৃত্যু

RG Kar Patient Death: ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ে শৌচালয় ৫ তলায়। তাই বাইরে গেটের কাছে কমন পে ইউজ পাবলিক টয়লেটে নিয়ে যেতে বলা হয় রোগী বিশ্বজিৎ সামন্তকে। সেখানেও দোতলায় পুরুষদের টয়লেট। ওঠা এবং নামায় মোট ৪৮ সিঁড়ি ভাঙতে হয় বিশ্বজিৎ সামন্তকে। আর তাতেই ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ফিরিয়ে আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয় বিশ্বজিৎ সামন্তের। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 23, 2026, 10:16 AM IST
RG Kar: মর্মান্তিক আরজি কর: ৪৮ সিঁড়ি ভেঙে হেঁটে দোতলার শৌচালয়ে রোগী, ফিরেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক-মৃত্যু
আরজি করে মৃত্যু বিশ্বজিৎ সামন্তের (৬০)

অয়ন ঘোষাল ও অয়ন শর্মা: লিফট বিতর্কের পর এবার শৌচালয় বিতর্ক। ফের রোগীমৃত্যু আরজি করে। একতলার শৌচালয় অপরিষ্কার। তাই হেঁটে দোতলায় শৌচালয়ে উঠতে বাধ্য হন ষাটোর্ধ্ব মুমূর্ষু রোগী। ফিরে আসার পরই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। মৃত্যু নিমতা থানার বিশরপাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের বিশ্বজিৎ সামন্তের। লিফটকান্ডের পরই ফের এই ঘটনায় নতুন করে বিতর্কের মুখে আরজি কর হাসপাতাল। প্রশ্ন উঠছে সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়েও।

কী ঘটেছে?

হৃদরোগজনিত কারণে সোমবার মধ্যরাত্রে আড়াইটার সময় চিকিৎসার জন্য আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ট্রমা বিল্ডিংয়ে নিয়ে আসা হয় নিমতা থানার বিশরপাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের বিশ্বজিৎ সামন্তকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ইমার্জেন্সি বিভাগে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থাতেই শৌচালয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে বিশ্বজিৎ সামন্তের।
 
এদিকে ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ে শৌচালয় ৫ তলায়। দুদিন আগেই ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ লিফটকাণ্ড। ছেলের টয়লেট পেয়েছিল। বাবা ছেলেকে নিয়ে শৌচালয়ে যাবে বলে লিফটে উঠেছিল। কিন্তু সেই লিফট ছিঁড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বাবার। ফেটে যায় হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ। হাত, পা, পাঁজরের হাড়ও ভেঙে যায়। সারা শরীরে ২৫টি আঘাত নিয়ে পলিট্রমার কারণে মৃত্যু হয় অরূপ ব্যানার্জির। 

সেই ভয়াবহ ঘটনার রেশ এখনও স্মৃতিতে টাটকা। তাই আজ ঝুঁকি না নিয়ে বাইরে গেটের কাছে কমন পে ইউজ পাবলিক টয়লেটে রোগীকে নিয়ে যেতে বলা হয় বিশ্বজিৎ সামন্তের পরিবার-পরিজনকে। সেখানেও বিপত্তি। সেই শৌচালয়ও অপরিষ্কার। দোতলায় পুরুষদের টয়লেট। সকাল তখন সাড়ে ৫টা বাজে। দোতলার শৌচালয়ে হেঁটে উঠতে বাধ্য হন ষাটোর্ধ মুমূর্ষু রোগী। 

অসুস্থ শরীরেই ৪৮ সিঁড়ি ভাঙেন

হেঁটে হেঁটে দোতলা বাথরুমে ওঠার ধকল সামলাতে পারেনি ষাটোর্ধ্ব বিশ্বজিৎ সামন্ত। (১২+১২) × ২ = ৪৮, ওঠা এবং নামায় মোট ৪৮ সিঁড়ি ভাঙতে হয় বিশ্বজিৎ সামন্তকে। বাড়ির লোক ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ফিরিয়ে আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয় বিশ্বজিৎ সামন্তের। মৃত্যু হয় বিশ্বজিৎ সামন্তের। 

বাড়ির লোক জানাচ্ছেন, লিফটকাণ্ডের জেরে লিফট ব্যবহারের ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। এদিকে শৌচালয়ও অপরিষ্কার থাকায় হেঁটে ওঠেন সিঁড়ি দিয়ে। যে ধকল সামলাতে পারেনি মুমূর্ষু শরীর। কিন্তু হাসপাতালে কি রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রলি ছিল না? রোগীর পরিবারের অভিযোগ, সেটা তাদের মাথায় আসেনি আর কেউ সাহায্যে এগিয়েও আসেনি। 

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন দুপুরের পর বিশ্বজিৎ সামন্তের দেহের ময়নাতদন্ত হবে। ওদিকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। খতিয়ে  দেখছে, কীভাবে বিশ্বজিৎ সামন্তের মৃত্যু ঘটেছে। টালা থানার পুলিস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। মর্মান্তিক এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে বিশ্বজিৎ সামন্তের পরিবার।

এনআরএস-এও অব্যবস্থা

প্রসঙ্গত, রবিবারই জি ২৪ ঘণ্টার প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফ্রেজার বিল্ডিংয়ের অরক্ষিত লিফটের ছবি। আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে লিফট বিপর্যয়ের ঘটনায় স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে সতর্ক করা হলেও, অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এনআরএস-এর লিফটও। কোনও রক্ষী নেই। রীতিমতো কাঁপছে লিফট। যে কোনও সময় বিকল হতে পারে। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

rg kar, RG Kar death, Biswajit Samanta, Heart Attack
