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অভিশপ্ত ৯ অগাস্ট! ২ বছর পর কোন পথে অভয়ার তদন্ত? মেয়ের বিচারের অপেক্ষায় শোকাহত বাবাও

R G Kar Incident: আরজি কর-কাণ্ডের আজ দু'বছর। ঘটনার নেপথ্যে থাকা মূল চক্রীদের ধরতে সিবিআই নতুন একটি 'সিট' (SIT) গঠন করে আবার তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরও আলাদা একটি কমিটি গড়ে সিবিআই-কে সাহায্য করছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:47 PM IST
অভিশপ্ত ৯ অগাস্ট! ২ বছর পর কোন পথে অভয়ার তদন্ত? মেয়ের বিচারের অপেক্ষায় শোকাহত বাবাও

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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