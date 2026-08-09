/অভিশপ্ত ৯ অগাস্ট! ২ বছর পর কোন পথে অভয়ার তদন্ত? মেয়ের বিচারের অপেক্ষায় শোকাহত বাবাও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৯ অগাস্ট, কলকাতার ইতিহাসে কালিমালিপ্ত সেই রাত। শহরের সরকারি হাসপাতালে আরজি করে তরুণী চিকিত্সককে নির্মমভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। সেই বিভীষিকা ঘটনার কেটে গিয়েছে দু'বছর। আজও ন্যায়বিচারের আশায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নির্যাতিতার পরিবার ও সাধারণ মানুষ। পানিহাটিতে নির্যাতিতার বাসভবনে আজ সকাল থেকেই শোকের ছায়া। বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়ায় ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে পরিবার জানিয়েছে, দুই বছর কেটে গেলেও এখনও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি।
দুই বছর আগের সেই অভিশপ্ত ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিস সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তের ভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং চার্জশিটে সঞ্জয় রায়কেই একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হলে শিয়ালদহ আদালত তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে আরও কোনও 'বড় মাথা' বা প্রভাবশালী চক্র যুক্ত রয়েছে বলে শুরু থেকেই দাবি জানিয়ে আসছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা।
আজকে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সরকার তাঁরা চেষ্টা করছেন যাতে আমরা বিচার পাই। আশা করছি খুব সহজেই বিচার পাওয়া যাবে। সরকারের সহযোগিতা পেলে খুব সহজে বিচার পাওয়া পাব। নতুন সরকার আমাদের সবরকম সহযোগিতা করছে।'
তদন্ত এখন কোন পথে?
নির্যাতিতার বাবা-মায়ের দাবির ভিত্তিতে হাইকোর্টের নির্দেশে এই মামলায় সিবিআই পুনরায় নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে। সিবিআই-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর অনুরাগ কুমারের নেতৃত্বে একটি নতুন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (SIT) গঠন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী তদন্তকারী অফিসার (IO) সীমা আহুজাকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় মণীশ উপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
পরিবারের তরফে আগের তদন্তকারী দলের ভূমিকা ও আঁতাতের যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে এই নতুন এসআইটি। দায়িত্ব নেওয়ার পর তদন্তকারী দলটি প্রথমেই নির্যাতিতার বাবা-মায়ের বয়ান রেকর্ড করে এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। একই সঙ্গে প্রাথমিক সাক্ষী এবং তদন্তের একদম শুরুতে থাকা কলকাতা পুলিসের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা শুরু হয়েছে। আগের তদন্তে যে সমস্ত ফাঁকফোকর বা ত্রুটি থেকে গিয়েছিল, সেগুলোকে চিহ্নিত করে নতুন রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিবিআই।
বিশেষ টেকনিক্যাল টিম
অন্যদিকে, আজকের দিনটিকে সামনে রেখে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকেও একটি বিশেষ টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দল ঘটনার দিন এবং রাতে নির্যাতিতার সঙ্গে উপস্থিত থাকা ডাক্তারি পড়ুয়া, শেষ মুহূর্তে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক এবং তৎকালীন স্বাস্থ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সেই সময় জারি হওয়া নির্দেশিকাগুলো পুনর্মূল্যায়ন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে মূল তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে।
শোকস্তব্ধ পানিহাটি
সকাল থেকে পানিহাটিতে নির্যাতিতার বাড়িতে শোকের ছায়া। বিকেলে পানিহাটির লোকসংস্কৃতি মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ‘অভয়া মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’। এই উদ্বোধনী কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত্ত মুখোপাধ্যায়, পানিহাটির বিধায়িকা রত্না দে দেবনাথের। স্বাস্থ্য দফতরের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ সকাল ১১টা থেকে ১১টা ২ মিনিট পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২ মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।
এর পাশাপাশি, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের আহ্বানে দুপুর দেড়টা নাগাদ কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি সুবিশাল পথমিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। মিছিল শেষে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে 'অভয়া মঞ্চ'-এর প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, বিকেল ৪টে নাগাদ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের 'ক্রাই অফ দ্য আওয়ার' মূর্তির সামনে থেকে 'ভয়েস অফ অভয়া' ও 'ভয়েস অফ উইমেন'-এর উদ্যোগে শ্যামবাজার পর্যন্ত একটি মশাল মিছিলের কর্মসূচি রয়েছে।
আইনি লড়াই ও প্রশাসনিক তদন্তের নতুন মোড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে, দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির এই দিনে সমগ্র রাজ্যবাসী ফের একবার ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার।
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