/মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আরজি কর তদন্তে নয়া মোড়! নির্যাতিতার বাবার অভিযোগে মামলা রুজু, অভিযুক্ত কারা?

পিয়ালী মিত্র: আরজি মামলায় নয়া মোড়। নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে, সন্দীপ মুখার্জি-সহ আরও অন্যন্যদের বিরুদ্ধে এবার মামলা রুজু করল ব্যারাকপুর কমিশানারেট। নির্যাতিতার বাবা FIR-র ভিত্তিতেই এই মামলা।
২ বছর পর। আরজি কর কাণ্ডে ফের নতুন করে তদন্তে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের। ৯ আগস্ট, ২০২৪,পানিহাটি শ্মশানে তড়িঘড়ি আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার নির্যাতিতা ট্রেইনি চিকিৎসকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেই ঘটনা ও পরিস্থিতি নিয়ে কটি পৃথক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিহত চিকিৎসকের দেহ তড়িঘড়ি করে দাহ করা হয়েছে এবং শ্মশানের কার্যক্রমে অনিয়ম ছিল বলে অভিযোগ পরিবারের। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
পুলিস শ্মশানের নথিপত্রের পাশাপাশি সেই রাতের ঘটনার ক্রমপর্যায়, উপস্থিত ব্যক্তি এবং শেষকৃত্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা থেকে স্থানীয় প্রতিনিধিদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখবে বলে সূত্রের খবর । উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই পানিহাটি শ্মশান পরিদর্শন করে গিয়েছে নবগঠিত সিট। সিবিআই সিটও মৃতদেহ দাহ করার আগের পরিস্থিতি ও দাহ করার ঘটনাক্রম খতিয়ে দেখছে।
সূত্রের খবর, ঘটনার দিন উপস্থিত নার্সের ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই-এর নতুন সিট তদন্তভার গ্রহণ করার পরই ঘটনার দিন উপস্থিত নার্সের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হল। ফোন পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে আরজি কাণ্ডে আলাদাভাবে তদন্ত করবে স্বাস্থ্য দফতরও। শনিবার একথা জানিয়েছেন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সেদিন রাতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের সঙ্গে ডিনারে যতজন ছিলেন, তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নিহত চিকিৎসকের অধ্যাপকদেরও। স্বাস্থ্য দফতরের যারা যুক্ত তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য তুলে দেওয়া হবে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দলের হাতে।
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