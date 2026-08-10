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মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আরজি কর তদন্তে নয়া মোড়! নির্যাতিতার বাবার অভিযোগে মামলা রুজু, অভিযুক্ত কারা?

R G Kar Case: নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে, সন্দীপ মুখার্জি-সহ আরও অন্যন্যদের বিরুদ্ধে এবার মামলা রুজু করল ব্যারাকপুর কমিশানারেট।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:12 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আরজি কর তদন্তে নয়া মোড়! নির্যাতিতার বাবার অভিযোগে মামলা রুজু, অভিযুক্ত কারা?
Image Credit: আরজি কর তদন্তে নয়া মোড়!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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