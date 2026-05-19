/RG Kar Case: ফাইল খুলতেই আরজি কর মামলায় বড় আপডেট- সিবিআইকে ক্রাইম সিন নিয়ে বড় নির্দেশ

Calcutta High Court Big order on RG Kar Case: গত ১২ মে আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। যারফলে মামলা বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সরে যায়। এরপর আজ বিচারপতি সরকার ও বিচারপতি ঘোষের বিশেষ বেঞ্চে শুনানি হয় আরজি কর মামলার শুনানি। সেখানেই সিবিআইকে বড় নির্দেশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই ফের খুলেছে আরজি কর কেসের ফাইল। এই মামলায় ৩ আইপিএস অফিসার- বিনীত গোয়েল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার হাইকোর্টের তরফে এল আরও বড় নির্দেশ। যে যে জায়গা এখনও সিল করা হয়নি, প্রয়োজন মনে হলে সেইসব জায়গাও সিল করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের।
আরজি কর মামলায় রাজ্য কঠোর হতেই এদিন আদালতের দ্বারস্থ হন সিপিআইএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায়। সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। অভয়ার দেহ ছিনতাই করার অভিযোগ উঠেছে ওই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। রক্ষাকবচ এবং আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে এদিন আদালতে মামলা দায়ের করেছেন সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায়। ওদিকে এর পাশাপাশি, একাধিক বেঞ্চ বদলের পর এদিন বিচারপতি সরকার ও বিচারপতি ঘোষের বিশেষ বেঞ্চে হয় আরজি কর মামলার শুনানি। উল্লেখ্য, গত ১২ মে আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ফলে মামলা বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সরে যায়। এরপরই আজ বিচারপতি সরকার ও বিচারপতি ঘোষের বিশেষ বেঞ্চে শুনানি হয়।
আজ সওয়াল জবাবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ও বিচারপতি সরকারের বেঞ্চ জানতে চায়, সিবিআইকে দিয়ে কেন পুনরায় তদন্ত করার দরকার সেই বিষয়ে আদালতকে যুক্তি দিয়ে জানাতে হবে পরিবারকে। পাশাপাশি, তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজাকে আদালত প্রশ্ন করে, "কোন কোন জায়গা সিল করা হয়েছে সিবিআই-এর তরফে?" জবাবে তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজা জানান, "সেমিনার রুম। যেখানে ভিকটিমকে পাওয়া গিয়েছিল সেটা সিল করা।" এরপরই আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, "আর কোনও জায়গা কি সিল করার প্রয়োজন ছিল? যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে সিল করবেন।" এর জবাবে সিবিআই-এর তরফে বলা হয় যে,"ট্রায়াল জাজ নিজেও নির্দেশে লিখেছেন সেমিনার রুমের হলই সিন অফ ক্রাইম।" যার শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিবিআইকে স্পষ্ট নির্দেশ, "ট্রায়াল জাজ ততটা করতে পারে, যতটা তদন্তকারী সংস্থা প্রমাণ জোগাড় করে আদালতের সামনে রাখতে পারে।"
২০২৪-এর অগাস্টে আরজি কর হাসপাতালে উদ্ধার হয় ট্রেইনি চিকিৎসকের দেহ। ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় আসামী সঞ্জয় রায়কে ইতিমধ্যেই আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। কিন্তু আরজি কর কাণ্ডে প্রথম থেকেই পরিবারের দাবি, তদন্ত সঠিক পথে হয়নি। তাই ওই ঘটনার তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেই ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। পরিবারের দাবি,"ওখানে একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি থাকতে পারে।" যে কথা এদিন আদালতেও বলে নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্য়ায় বলেন,"একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। তদন্তে অনেক জায়গায় খামতি আছে।" এরপরই আরজি করের ঘটনাস্থল সিল করা নিয়ে সিবিআইকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ আদালতের। আগামী বৃহস্পতিবার, ২১ মে, ফের এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।
