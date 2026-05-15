Suvendu Adhikari: শুধু বিনীত-ইন্দিরা-অভিষেক নয়, আরজি কর কাণ্ডে 'স্ক্যানারে' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও- বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর, কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি কর কাণ্ডে ৩ আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাসপেন্ড বিনীত গোয়েল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও অভিষেক গুপ্তা। শুধু তাই নয় এই ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভূমিকা কী ছিল, তাও খতিয়ে দেখা হবে বলেও স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। এমনকি, এই ঘটনার পিছনে 'নির্দেশে' যদি রাজ্যের অন্য কোনও মন্ত্রী থেকে থাকেন, তবে স্ক্যানারে তিনিও। সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
সাসপেন্ড ৩ আইপিএস
নির্যাতিতার পরিবারকে ঘুষ দেওয়া ও অত্যন্ত অদক্ষতার সাথে পুরো বিষয়টিকে দেখার কারণে তৎকালীন কলকাতা পুলিস কমিশনার বিনীত গোয়েল, তৎকালীন সিসিপি (নর্থ) অভিষেক গুপ্ত এবং ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখার্জিকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, সাসপেন্ডেড এই ৩ আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। মুখ্যসচিবের তদারকিতে স্বরাষ্ট্র দফতর তদন্ত শুরু করবে।
কলকাতা পুলিসের গাফিলতি, নির্যাতিতার পরিবারকে ঘুষ
নবান্ন সভাঘরে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আরজি কর কাণ্ডে গাফিলতি হয়েছে। গাফিলতি ছিল কলকাতা পুলিসের তরফে। আরজি কর কাণ্ডে কলকাতা পুলিস কীভাবে 'ফাংশন' করেছিল, তার একটা রিপোর্ট দিতে বলেছিলাম মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে। তাতেই দেখা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ওই ঘটনায় কলকাতা পুলিসের তরফে অনেক গাফিলতি ছিল। নির্যাতিতার পরিবারকে ঘুষ দিতে চাওয়ার অভিযোগ থেকে, কেন কোনও লিখিত আদেশ ছাড়াই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছিলেন পুলিস কর্তারা? তা তদন্ত সাপেক্ষ। আজ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিলাম। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"
কার নির্দেশে টাকা? তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী না অন্য কোনও মন্ত্রী?
এরপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এমনকি এই ঘটনার পিছনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বা রাজ্যের অন্য কোনও মন্ত্রীর কোনও ভূমিকা ছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বলছি, পুলিস 'মিসহ্যান্ডেল' করেছিল। প্রাথমিক কিছু জিনিস ঠিক করে হয়নি। ২ জন পুলিস টাকা দিতে চেয়েছিলেন সরকারের তরফে। এর পিছনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও মন্ত্রীর নির্দেশ ছিল কিনা দেখব। একজন ডিসি (ইন্দিরা মুখার্জি) যেভাবে মিডিয়ার সামনে কথা বলেছেন, অ্যাটিটিউড দেখিয়েছেন, আরজি কর ইস্যুতে তাঁকে বক্তব্য দেওয়ার দায়িত্ব কেউ দেয়নি! তিনি মুখপাত্র ছিলেন না!"
প্রেসিডেন্সি জেলেকাণ্ডেও সাসপেন্ড ২ আইপিএস
আরজি কর কাণ্ডের পাশাপাশি, প্রেসিডেন্সি জেলবন্দিদের কাছে ফোন পাওয়ার ঘটনাতেও কড়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই ঘটনাতেও সাসপেন্ড ২ আইপিএস অফিসার। সাসপেন্ডেড আইপিএস অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অপরাধীদের নেটওয়ার্ক ভাঙতে হবে। সব জায়গায় রক্ষকই ভক্ষক ছিল। সর্বক্ষেত্রে এই নেক্সাস ভাঙা হবে।"
'আজ ২টো থেকে সব বন্ধ'
বলেন, "প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দিদের আত্মীয়দের থেকেই 'ইনপুট' পেয়েছি। প্রেসিডেন্সি জেলে প্রচুর পরিমাণে স্মার্টফোন ব্যবহার করা হয়েছে। আগের সরকারের সমর্থনও থাকতে পারে, উদাসীনতাও থাকতে পারে। কিন্তু এটা সত্যি ঘটনা। আমরা খতিয়ে দেখছি।" এরপর হাতে বেশ কিছু মোবাইল তুলে নিয়েও দেখান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ২৩টা ফোন পাওয়া গিয়েছে বলে জানান। বলেন,"মোবাইলগুলো রাখা আছে। এই মোবাইলগুলোই প্রেসিডেন্সি জেল থেকে পাওয়া গেছে। যত জেলে আছে, দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে বহরমপুর জেল, অনেক জায়গাতেই অভিযোগ আছে, সব জেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করলাম, আজ বেলা ২টো থেকে সব বন্ধ।"
