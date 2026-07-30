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আরজি করের তদন্তকারী অফিসার বদল! CBI স্ট্য়াটাস রিপোর্ট দিতেই ভরসা ফিরল রত্নার?

RG Kar case:  'আমাদের  সরকার নতুন এসেছে। কঠোর হাতে সবকিছু দেখছেন।  বিধানসভায় একসঙ্গে চারজন আইপিএস  অফিসারকে সাসপেন্ড করেছেন। কোনও দু্র্নীতি সহ্য করবেন না। তাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, নতুন সরকার আমাদের বিচার হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 30, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:10 PM IST
আরজি করের তদন্তকারী অফিসার বদল! CBI স্ট্য়াটাস রিপোর্ট দিতেই ভরসা ফিরল রত্নার?
Image Credit: CBI স্ট্য়াটাস রিপোর্ট দিতেই ভরসা ফিরল রত্নার?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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