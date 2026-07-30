/আরজি করের তদন্তকারী অফিসার বদল! CBI স্ট্য়াটাস রিপোর্ট দিতেই ভরসা ফিরল রত্নার?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আরজি কর মামলা বড় আপডেট। বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের পর এবার তদন্তকারী অফিসার বদল CBI-র। সীমা পাহুজার বদলের নতুন তদন্তকারী অফিসার হলেন সন্দীপনি গর্গ। তিন পাতার স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা পড়ল শিয়ালদহ কোর্টে। সেপ্টেম্বরে ফের মামলা শুনানি।
আরজি কর কাণ্ডে সিটের স্ট্যাটাস রিপোর্ট
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প্রচুর তথ্য থাকার কারণে এবং মামলা সদ্য হাতে পাওয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগছে।
অভয়ার মায়ের বয়ান রেকর্ড করার আবেদন বিবেচনা করা হবে।
পরিবারের তরফে যে অভিযোগগুলো তোলা হয়েছে, সেগুলো বিবেচনা করা হবে।
আরজি করার মামলা যিনি CBI-র তদন্তকারী অফিসার ছিলেন, সেই সীমা পাহুজার ভুমিকা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ, আরও অনেকের বিরুদ্ধে অনেক তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা যেত। কিন্তু সীমা তা করেননি। এদিন আদালতে আরজি কাণ্ডে নির্যাতিতার বাবা-মা-র সঙ্গে কথা বলেন নতুন তদন্তকারী অফিসার সন্দীপনি গর্গ। তাঁদের আশ্বস্ত করে তদন্তে ভরসা রাখতে বলেন।
রত্না দেবনাথ বলেন, 'এটা তদন্তসাপেক্ষ ব্যাপার, কিছু বলব না। তবে আমাদের সরকার নতুন এসেছে। কঠোর হাতে সবকিছু দেখছেন। বিধানসভায় একসঙ্গে চারজন আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করেছেন। কোনও দু্র্নীতি সহ্য করবেন না। তাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, নতুন সরকার আমাদের বিচার হবে'।
এদিকে আরজি কর মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে সিবিআই। 'তদন্তে এত দেরি কেন? সিবিআই আধিকারিকরা কি হাইকোর্টের ঊর্ধ্বে? নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য কোথায়'? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে একে এক প্রশ্নের বিদ্ধ করেছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এমনকি সিবিআই-এর হাত থেকে আরজি কর মামলা নিয়ে নেওয়ারও হুঁশিয়ারি!
আরজি কর মামলায় তদন্ত রিপোর্টে খুশি নয় হাইকোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি শম্পা সরকার বলেন, 'সিবিআই তদন্তে হস্তান্তরে দেরি, তথ্য প্রমাণ বিনষ্ট করার জন্য কারা দায়ী? কারণ এটাও তো একটা অপরাধ। পরিবারের কী অভিযোগ আছে? কেউ অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। সেটাও তো সিবিআইকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনারা (সিবিআই) বলছেন যে মায়ের বক্তব্য নিয়েছেন। সেটা কোথায়'?
আরেক বিচারপতি ওদিকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'এই মামলায় সিবিআই গা- ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে। হয় রাজ্য বলুক যে তারা ন্যায়বিচার দিয়ে ব্যর্থ, আর না হয় বলুক যে তথ্যপ্রমাণ নষ্টের জন্য কেউ দায়ী নয়। চার্জশিট দাখিলের পর ১ বছর ৭ মাস কেটে গিয়েছে। তদন্ত কবে শেষ হবে? তাহলে এই মামলা আমরা সিবিআইয়ের হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছি। আর নির্দেশনামায় এটাও লিখব যে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা হাইকোর্টের ঊর্ধ্বে, তারা আদালতের নির্দেশ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা উপযুক্ত তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।"
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