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ওড়িশায় গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না! আরজি কাণ্ডে এবার গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ

RG Kar Case::  সোমবারই পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে নতুন  করে FIR দায়ের করেন নির্যাতিতার বাবা। সেই FIR-র ভিত্তিতে মামলা রুজু পুলিসের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 13, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:58 PM IST
ওড়িশায় গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না! আরজি কাণ্ডে এবার গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ
Image Credit: আরজি কর এবার গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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ওড়িশায় গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না! আরজি কাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্মল ঘোষ
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