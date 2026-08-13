/ওড়িশায় গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না! আরজি কাণ্ডে এবার গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে বড় আপডেট। নতুন করে FIR দায়ের হওয়ার পর, গ্রেফতার নির্মল ঘোষ। পুরী লাগোয়া একটি হোটেল থেকে পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে পাকড়াও করল পুলিস। এখনও পর্যন্ত যা খবর, ওড়িশার একটি আদালতে হাজির করিয়ে রাতেই তাঁকে নিয়ে আসা হবে কলকাতায়।
২ বছর পর। আরজি কর কাণ্ডে ফের নতুন করে তদন্তে ব্যারাকপুর কমিশনারেট। ৯ আগস্ট,২০২৪,পানিহাটি শ্মশানে তড়িঘড়ি আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার নির্যাতিতা ট্রেইনি চিকিৎসকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেই ঘটনা ও পরিস্থিতি নিয়ে একটি পৃথক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেটে নতুন করে একটি FIR দায়ের করেন আরজি নির্যাতিতার বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে, সন্দীপ মুখার্জি-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, নতুন করে মামলা দায়ের হওয়ার পর ওড়িশায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন নির্মল। পুরনো ফোনটি সুইচড অফ করে রেখেছিলেন। পুলিসের নজর এড়াতে নতুন ফোন ও সিমকার্ড ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না।
আরজি কর হাসপাতাল থেকে পুলিসি ঘেরাটোপে বের করা হয়েছিল মৃত চিকিত্সকের দেহ। এরপর হাসপাতাল থেকে সোজা পানিহাটি শ্মশান। অভিযোগ, নির্যাতিতার বাবা-মা অন্ধকারে রেখে তড়িঘড়ি দেহ দাহও করে দেওয়া হয়। কেন? প্রথম থেকে সরব হয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা। তাঁদের প্রশ্ন, কীভাবে ও কেন একমাত্র মেয়ে দেহ তাঁদের অনুমতি ছাড়াই দাহ করে দেওয়া হল? এক্ষেত্রেই উঠে আসছে নির্মল ঘোষের নাম। অভিযোগ, পানিহাটির তত্কালীন বিধায়ক ও তাঁর সঙ্গীরাই সাত তাড়াতাড়ি দেহ দাহ করে দেয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)