'তিনজন একসঙ্গে আমার মেয়ের দেহ...', পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যানের গ্রেফতারিতে বিস্ফোরক রত্না

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি কর কাণ্ডে বড় আপডেট। নির্যাতিতা দেহ তড়িঘড়ি দাহ ও প্রমাণ লোপাটে চেষ্টার অভিযোগে এবার গ্রেফতার পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে। পানিহাটি বিধায়ক রত্না দেবনাথ বললেন, 'এটাতো হওয়ারই ছিল। ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ও গ্রেফতার হয়েছে তিনজন একদলে একসঙ্গে আমার মেয়ের শবদেহ সেদিন ওরা এনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল'।
রত্না বলেন, 'তিনি গ্রিন করিডোর করে তার আমাদের এত আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারের সদস্যরা থাকা সত্ত্বেও কাউকে এলাও করা হয়নি এমনকি আমাদেরও এলাও করা হয়নি। তাঁকে কে দায়িত্বটা দিল? কোথা থেকে অনুমতিটা পেলেন তিনি ? গাড়ির চালককে উঠিয়ে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে আর জি কর থেকে ডেড বডিটা এখানে এনে ফেলে রাখলেন। আমরা তখন দ্বিতীয় পোস্টমর্টেম চেয়ে টালা থানায় বসে আছি। পুলিস লেগেই ছিল। পুলিসের কোনও গাফিলতি নেই এখানে'।
রাজ্য়ে পালাবদলের পর খুলেছে আরজি ফাইল। ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেটে নতুন করে একটি FIR দায়ের করেছেন নির্যাতিতার বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। ওড়িশা থেকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। ধরা পড়েছে নির্মল ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ও।
এদিকে আরজি কর কাণ্ডে নির্মল ঘোষের মতো প্রভাবশালী নেতার গ্রেফতারি পরেই নিরাপত্তা বেড়েছে নির্যাতিতার মা বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথ ও বাবা শেখর দেবনাথের। সর্বক্ষণের জন্য নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয়েছে তাঁদের।
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