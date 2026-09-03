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'তিনজন একসঙ্গে আমার মেয়ের দেহ...', পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যানের গ্রেফতারিতে বিস্ফোরক রত্না

RG Kar case: 'তিনি গ্রিন করিডোর করে তার আমাদের এত আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারের সদস্যরা থাকা সত্ত্বেও কাউকে এলাও করা হয়নি এমনকি আমাদেরও এলাও করা হয়নি। তাঁকে কে দায়িত্বটা দিল? কোথা থেকে অনুমতিটা পেলেন তিনি'?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 03, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:53 PM IST
'তিনজন একসঙ্গে আমার মেয়ের দেহ...', পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যানের গ্রেফতারিতে বিস্ফোরক রত্না
Image Credit: বিস্ফোরক রত্না

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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