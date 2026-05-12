RG Kar Case: আরজি কর মামলায় বিরাট আপডেট: সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা, কড়া প্রতিক্রিয়া 'বিধায়ক' অভয়ার মায়ের

R G Kar Case Update: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সরকারের দ্বিতীয় দিনেই আরজি কর মামলায় বড় আপডেট। অভয়ার মা তথা বিজেপির নব নির্বাচিত পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ স্পষ্ট জানালেন,"মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।"  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 12, 2026, 02:50 PM IST
আরজি কর মামলায় জুডিশিয়াল কমিশন গঠন সরকারের?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আরজি কর মামলায় বিরাট বড় আপডেট। আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়াল বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। মামলা ফেরত গেল প্রধান বিচারপতির কাছে। প্রসঙ্গত আরজি কর মামলায় আজ সিল বন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই।

মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেন, এই মামলার জন্য রাজ্য জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করছে বলে শোনা যাচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে এই মামলা শোনার প্রয়োজন নেই। এই মামলা শুধুমাত্র মামলাকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই মামলার দিকে গোটা রাজ্য এবং দেশের মানুষ তাকিয়ে আছে।

এদিকে রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পানিহাটির নব নির্বাচিত বিধায়ক তথা অভয়ার মা রত্না দেবনাথ। তিনি বলেন, "এটা এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।" প্রসঙ্গত, মেয়ের নির্মম-নৃশংস মৃত্যুর সুবিচার চাইতেই যে তাঁর ভোটে লড়া, তা আগেই বহুবার বলেছেন রত্না দেবনাথ। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে, বিধানসভায় গিয়েই তাঁর প্রথম কাজ হবে স্বাস্থ্য দফতরের দুর্নীতির শিকড় সন্ধান। 

কিন্তু সেখানেও দেখা দিয়েছে আশঙ্কা! যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চ 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'। দুর্নীতি ঢাকতে ফাইল লোপাটের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। তাঁদের মতে, এরমধ্যে যদি তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আর কোনও দুর্নীতিরই বিচার পাওয়া যাবে না। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠিও দিয়েছেন তাঁরা। অবিলম্বে তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন।

চিকিৎসক সংগঠনের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে একাধিক আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। যেখানে স্বাস্থ্য ভবন, WBUHS, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে (WMC)  নিয়োগে দুর্নীতি থেকে শুরু করে ওষুধ কেনা, মেডিকেল কলেজগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে মেডিকেল বর্জ্য সংক্রান্ত বিষয়- প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে। তাই অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ প্রয়োজন।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

