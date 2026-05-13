/RG Kar Case: আরজি কর মামলায় নয়া মোড়: ৩ TMC হেভিওয়েটের বিরুদ্ধে আদালতে বড় পদক্ষেপ নির্যাতিতার পরিবারের

RG Kar Case: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তৃণমূল নেতা সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি কর মামলায় নয়া মোড়। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তৃণমূল নেতা সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে শিয়ালদহ আদালতের দ্বারস্থ হল নির্যাতিতার পরিবার।
আরজি মামলায় শিয়ালদহ আদালতে ফের নতুন করে আবেদন নির্যাতিতার পরিবারের। তাঁদের দাবি, ঘটনার পর আরজি কর হাসপাতাল থেকে নির্যাতিতা দেহ কার্যত হাইজ্যাক করেছিলেন নির্মল ঘোষ, সন্দীপ মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ দে। কিন্তু তদন্তে তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখেনি সিবিআই। ওই চারজনকে গ্রেফতার বা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। আদালতের কাছে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য সময় চেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ৫ জুন আদালতে রিপোর্ট জমা দেবে তারা।
এদিকে আরজি কাণ্ডে যেদিন হাইকোর্টে সিল বন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই, সেদিনই মামলা থেকে সরিয়ে দাঁড়াল বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে মামলাটি ফেরত চলে গিয়েছে প্রধান বিচারপতির কাছে। কবে? গতকাল সোমবার।
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেন, এই মামলার জন্য রাজ্য জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করছে বলে শোনা যাচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে এই মামলা শোনার প্রয়োজন নেই। এই মামলা শুধুমাত্র মামলাকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই মামলার দিকে গোটা রাজ্য এবং দেশের মানুষ তাকিয়ে আছে। অভয়া মা অভয়ার মা রত্না দেবনাথ এখন পানিহাটির নবনির্বাচিত বিধায়ক। তাঁর কড়া প্রতিক্রিয়া, 'এটা এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব'। বস্তুত, মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের বিচার চাইতে যে তিনি ভোটে লড়েছেন, সেকথা বহুবার বলেছেন তিনি। এও বলেছেন, বিধানসভায় গিয়েই তাঁর প্রথম কাজ হবে স্বাস্থ্য দফতরের দুর্নীতির শিকড় সন্ধান।
এসবের মাঝেই ফাইল লোপাটের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'। তাঁদের মতে, যদি তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আর কোনও দুর্নীতিরই বিচার পাওয়া যাবে না। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠিও দিয়েছেন তাঁরা। অবিলম্বে তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন।
চিকিৎসক সংগঠনের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে একাধিক আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। যেখানে স্বাস্থ্য ভবন, WBUHS, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে (WMC) নিয়োগে দুর্নীতি থেকে শুরু করে ওষুধ কেনা, মেডিকেল কলেজগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে মেডিকেল বর্জ্য সংক্রান্ত বিষয়- প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে। তাই অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ প্রয়োজন।
