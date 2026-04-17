RG Kar Hospital: আরজি করে বড় বিপর্যয়: স্তব্ধ হাসপাতাল, ভেঙে পড়ার মুখে পরিষেবা

RG Kar Hospital: সকালে মর্নিং শিফটে জরুরি বিভাগের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা উপস্থিত থাকলেও তারা কোনোভাবে কাজে যোগ দিচ্ছে না। এতে আটকে যেতে পারে অপারেশন। পরিষেবা ভেঙে পড়তে পারে। এই মর্মে এবার নার্সিং স্টাফদের তরফ থেকে চিঠি ওয়ার্ড মাস্টারকে।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 17, 2026, 01:09 PM IST
অয়ন শর্মা: ফের উত্তপ্ত আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। বকেয়া বেতনের দাবিতে কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে নামলেন হাসপাতালের প্রায় ৩০৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী। শুক্রবার সকাল থেকেই হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। এর ফলে হাসপাতালের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে পরিষেবা আংশিক ব্যাহত হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিবার। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এবার পরিষেবা সচল রাখা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ওয়ার্ড মাস্টারকে চিঠি দিলেন হাসপাতালের নার্সিং স্টাফরা।

'ডায়নামিক' এজেন্সির অধীনে থাকা চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা সকালের শিফটে হাসপাতালে উপস্থিত হলেও তাঁরা কোনো কাজে যোগ দেননি। কর্মীরা সাফ জানিয়েছেন, গত দুই মাসের বেতন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা হাত লাগাবেন না। হাজিরা দিয়েও কর্মীদের এই নীরব প্রতিবাদে হাসপাতালের স্বাভাবিক ছন্দে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে।

চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজে যোগ না দেওয়ায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাজ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন নার্সরা। এই মর্মে তাঁরা ওয়ার্ড মাস্টারকে একটি জরুরি চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, ট্রলি টানা থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গোছানোর লোক না থাকায় বহু ওটি (OT) আটকে যেতে পারে। চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা সহায়তা না করলে নার্সিং স্টাফদের পক্ষে একার হাতে সবটা সামলানো সম্ভব নয়, ফলে যে কোনো মুহূর্তে পরিষেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়তে পারে। গাইনি, পেডিয়াট্রিক, সার্জারি এবং অঙ্কোলজি বিভাগে ইতিমধ্যেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

এদিকে বকেয়া মাইনের দাবিতে হাসপাতালের সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ জারি রেখেছেন কর্মীরা। এজেন্সির দাবি, সরকারের কাছ থেকে প্রায় ১.২ কোটি টাকা না পাওয়ায় তারা কর্মীদের পাওনা মেটাতে পারছে না। এই প্রশাসনিক টানাপোড়েনের শিকার হচ্ছেন সাধারণ রোগী এবং হাসপাতালের কর্মীরা। নার্সদের চিঠির পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছে। তবে যত সময় গড়াচ্ছে, ততই ক্ষোভ বাড়ছে। জরুরি বিভাগে কর্মীরা উপস্থিত থেকেও কাজ না করায় বড় কোনো বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে হাসপাতাল মহল। এখন দেখার, এই আর্থিক জট ছাড়িয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে স্বাস্থ্য ভবন কী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

