RG Kar Hospital Lift Death Case: ফেটে যায় হৃদপিণ্ড-ফুসফুস-যকৃৎ, হাত-পা-পাঁজরের হাড় ভাঙা: ২৫ আঘাত শরীরে, আরজি কর লিফটকাণ্ডে হাড়হিম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট

RG Kar Hospital Lift Death Case: ফেটে যায় হৃদপিণ্ড-ফুসফুস-যকৃৎ, হাত-পা-পাঁজরের হাড় ভাঙা: ২৫ আঘাত শরীরে, আরজি কর লিফটকাণ্ডে হাড়হিম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট
Autopsy Report of RG Kar Hospital Lift Death Case: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে লিফট বিভ্রাটে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর মোড়! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মিলল ২৫টি আঘাতের চিহ্ন। ফেটে গিয়েছে লিভার, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড। হাসপাতাল চত্বরে কান্নার রোল। এই মৃত্যুর দায় হাসপাতালের, দাবি পরিবারের।
অয়ন শর্মা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লিফট বিভ্রাটে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল ময়নাতদন্তের রিপোর্টে। শুক্রবার ভোরে ট্রমা কেয়ার ইউনিটের লিফটে আটকে পড়ার পর ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে দানা বাঁধছে রহস্য। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। আগামী সোমবার এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট ‘বন্ধ খামে’ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।
তদন্তকারীরা অরূপবাবুর নিখোঁজ হওয়া এবং উদ্ধার হওয়ার মধ্যবর্তী ৫৭ মিনিটের হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছেন। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, শুক্রবার ভোর ৪টে ১২ মিনিটে শেষবার ট্রমা কেয়ারের ওটি-র (OT) সামনে দেখা গিয়েছিল অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপর ৫টা ১৫ মিনিটে তাঁকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ৫৭ মিনিটেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।
জানা গেছে, ভোর ৪টে ১৫ নাগাদ শিশুসন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে লিফটে উঠেছিলেন অরূপবাবু। সেই সময় লিফটে কোনও কর্মী ছিলেন না। অভিযোগ, লিফটটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বারবার ওঠানামা করতে থাকে এবং তীব্র ঝাঁকুনি দেয়। অরূপবাবুর স্ত্রী ও সন্তান কোনওরকমে বেরিয়ে আসতে পারলেও তিনি ভেতরেই আটকে পড়েন। লিফটটি আচমকা বেসমেন্টে নেমে এলেই তিনি আটকে যান দেওয়াল ও লিফটের মাঝে।
আরজি কর হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় নিজেই ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া তদারকি করেছেন। রিপোর্টে জানা গেছে, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরে মোট ২৫টি আঘাত পাওয়া গিয়েছে। প্রচণ্ড চাপের ফলে তাঁর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও লিভার ফেটে গিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হচ্ছে 'পলিট্রমা' (Polytrauma) এবং 'মাল্টি অর্গান র্যাপচার্ড অ্যান্ড ফেলিওর'। এছাড়া তাঁর হাত, পা এবং পাঁজরের হাড়ও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণই মৃত্যুর মূল কারণ বলে প্রাথমিক অনুমান।
টালা থানার পুলিস আজ হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখবে। ওই নির্দিষ্ট সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিফট পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই ফরেন্সিক ও পুলিসি তৎপরতা।
