RG Kar Lift Case: আরজি কর লিফট বিভ্রাটে মর্মান্তিক মৃত্যু: এবার CBI তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে দায়ের মামলা

RG Kar Lift Case: আরজি কর লিফট বিভ্রাটে মর্মান্তিক মৃত্যু: এবার CBI তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে দায়ের মামলা
RG Kar Lift Probe: আরজি কর হাসপাতালে লিফট বিভ্রাটে রোগীর মৃত্যুতে এবার আইনি পদক্ষেপ! কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হলো জনস্বার্থ মামলা। সিবিআই তদন্ত থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ— একাধিক দাবিতে সরব মামলাকারী। সরকারি হাসপাতালের এই চূড়ান্ত অবহেলার দায় কার?
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে লিফট বিভ্রাটের জেরে মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এবার শুরু হল আইনি লড়াই। হাসপাতালের পরিকাঠামোগত গাফিলতি এবং কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (PIL) দায়ের করা হয়েছে।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ, হাসপাতালের লিফটের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এক অসহায় মানুষের প্রাণ গিয়েছে, যা সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।
মামলাকারীর পক্ষ থেকে আদালতের কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্জি জানানো হয়েছে-
সিবিআই (CBI) তদন্ত: হাসপাতালের প্রশাসনিক স্তরে কোনো দুর্নীতি বা গাফিলতি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।
সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ: ঘটনার দিন এবং সময়ে লিফট ও তার আশপাশের সমস্ত সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ অবিলম্বে সংরক্ষণ করার এবং আদালতে পেশ করার নির্দেশ চাওয়া হয়েছে।
ক্ষতিপূরণ: মৃত রোগীর পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়েছে।
পরিকাঠামো অডিট: সরকারি হাসপাতালের লিফট ও অন্যান্য জরুরি যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির নজরদারির আর্জি জানানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনার দিন ভোর ৪টে ১৫ নাগাদ শিশুসন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে লিফটে উঠেছিলেন অরূপবাবু। সেই সময় লিফটে কোনও কর্মী ছিলেন না। অভিযোগ, লিফটটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বারবার ওঠানামা করতে থাকে এবং তীব্র ঝাঁকুনি দেয়। অরূপবাবুর স্ত্রী ও সন্তান কোনওরকমে বেরিয়ে আসতে পারলেও তিনি ভেতরেই আটকে পড়েন। লিফটটি আচমকা বেসমেন্টে নেমে এলেই তিনি আটকে যান দেওয়াল ও লিফটের মাঝে।
আরজি কর হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় নিজেই ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া তদারকি করেছেন। রিপোর্টে জানা গেছে, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরে মোট ২৫টি আঘাত পাওয়া গিয়েছে। প্রচণ্ড চাপের ফলে তাঁর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও লিভার ফেটে গিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হচ্ছে 'পলিট্রমা' এবং 'মাল্টি অর্গান র্যাপচার্ড অ্যান্ড ফেলিওর'। এছাড়া তাঁর হাত, পা এবং পাঁজরের হাড়ও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণই মৃত্যুর মূল কারণ বলে প্রাথমিক অনুমান।
