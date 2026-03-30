English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
RG Kar Hospital: আরজি করে শিউরে ওঠা দুর্ঘটনা: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ছাত্রী, কাঠগড়ায় প্রশাসন

RG Kar Hospital: ফের আরজি করে ভয়াবহ ঘটনা। কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকা গার্লস হোস্টেলে, শৌচালয়-সহ একাধিক জায়গা থেকে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙর। অল্পের জন্য রক্ষা পান একজন মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়া।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 30, 2026, 12:08 PM IST
RG Kar Hospital: আরজি করে শিউরে ওঠা দুর্ঘটনা: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ছাত্রী, কাঠগড়ায় প্রশাসন
ফের বিপত্তি আরজি করে

অয়ন শর্মা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একের পর এক বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। এবার হাসপাতালের হোস্টেলে ছাদের চাঙর ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন এক মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়া। 

Add Zee News as a Preferred Source

রবিবার রাত তখন ঘড়ির কাঁটায় ১০টা ২০ মিনিট। আরজি করের গার্লস হোস্টেলের এক আবাসিক পড়ুয়া শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও আবাসিকদের দাবি, ওই ছাত্রী শৌচালয় থেকে বেরোনোর ঠিক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ছাদের বিশাল এক আস্তরণ। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা তল। একটুর জন্য চাঙরটি ওই ছাত্রীর মাথায় পড়েনি। অল্পের জন্য বড়সড় আঘাত বা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরেন তিনি।

শুধু শৌচালয় নয়, হোস্টেলের একাধিক ঘরের অবস্থাও শোচনীয়। জানা গিয়েছে, পুরনো গার্লস হোস্টেলের দোতলার ২১০ এবং ২১৪ নম্বর ঘরের ছাদের অবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেখান থেকেও মাঝেমধ্যে পলেস্তারা খসে পড়ছে। তথৈবচ দশা ছেলেদের হোস্টেলেরও। সেখানেও মাঝেমধ্যেই ছাদের চাঙর খসে পড়ছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের।

প্রসঙ্গত, ২০ মার্চ আরজি করে লিফট ছিঁড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বাবার। ফেটে যায় হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ। হাত, পা, পাঁজরের হাড়ও ভেঙে যায়। সারা শরীরে ২৫টি আঘাত নিয়ে পলিট্রমার কারণে মৃত্যু হয় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার ঠিক তিন দিন পর হাসপাতালের একতলার শৌচালয় অপরিষ্কার। তাই হেঁটে দোতলায় শৌচালয়ে উঠতে বাধ্য হন ষাটোর্ধ্ব মুমূর্ষু রোগী। ফিরে আসার পরই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। মৃত্যু হয় নিমতা থানার বিশরপাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের বিশ্বজিৎ সামন্তের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
RG Kar HospitalRG Kar Medical CollegeHostel Roof CollapseMedical Student Safetykolkata news
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

