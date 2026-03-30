RG Kar Hospital: আরজি করে শিউরে ওঠা দুর্ঘটনা: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ছাত্রী, কাঠগড়ায় প্রশাসন

RG Kar Hospital: আরজি করে শিউরে ওঠা দুর্ঘটনা: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ছাত্রী, কাঠগড়ায় প্রশাসন
RG Kar Hospital: ফের আরজি করে ভয়াবহ ঘটনা। কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকা গার্লস হোস্টেলে, শৌচালয়-সহ একাধিক জায়গা থেকে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙর। অল্পের জন্য রক্ষা পান একজন মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়া।
অয়ন শর্মা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একের পর এক বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। এবার হাসপাতালের হোস্টেলে ছাদের চাঙর ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন এক মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়া।
রবিবার রাত তখন ঘড়ির কাঁটায় ১০টা ২০ মিনিট। আরজি করের গার্লস হোস্টেলের এক আবাসিক পড়ুয়া শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও আবাসিকদের দাবি, ওই ছাত্রী শৌচালয় থেকে বেরোনোর ঠিক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ছাদের বিশাল এক আস্তরণ। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা তল। একটুর জন্য চাঙরটি ওই ছাত্রীর মাথায় পড়েনি। অল্পের জন্য বড়সড় আঘাত বা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরেন তিনি।
আরও পড়ুন:RG Kar Lift Case: আরজি কর লিফট বিভ্রাটে মর্মান্তিক মৃত্যু: এবার CBI তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে দায়ের মামলা
শুধু শৌচালয় নয়, হোস্টেলের একাধিক ঘরের অবস্থাও শোচনীয়। জানা গিয়েছে, পুরনো গার্লস হোস্টেলের দোতলার ২১০ এবং ২১৪ নম্বর ঘরের ছাদের অবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেখান থেকেও মাঝেমধ্যে পলেস্তারা খসে পড়ছে। তথৈবচ দশা ছেলেদের হোস্টেলেরও। সেখানেও মাঝেমধ্যেই ছাদের চাঙর খসে পড়ছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের।
প্রসঙ্গত, ২০ মার্চ আরজি করে লিফট ছিঁড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বাবার। ফেটে যায় হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ। হাত, পা, পাঁজরের হাড়ও ভেঙে যায়। সারা শরীরে ২৫টি আঘাত নিয়ে পলিট্রমার কারণে মৃত্যু হয় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার ঠিক তিন দিন পর হাসপাতালের একতলার শৌচালয় অপরিষ্কার। তাই হেঁটে দোতলায় শৌচালয়ে উঠতে বাধ্য হন ষাটোর্ধ্ব মুমূর্ষু রোগী। ফিরে আসার পরই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। মৃত্যু হয় নিমতা থানার বিশরপাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের বিশ্বজিৎ সামন্তের।
আরও পড়ুন:RG Kar: মর্মান্তিক আরজি কর: ৪৮ সিঁড়ি ভেঙে হেঁটে দোতলার শৌচালয়ে রোগী, ফিরেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক-মৃত্যু
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)