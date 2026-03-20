RG Kar: আরজি করে ছেলেকে দেখাতে এসে ভয়ংকর মৃত্যু বাবার; মরণের দিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল দানব লিফ্ট-ই?

RG Kar: আরজি করে ছেলেকে দেখাতে এসে ভয়ংকর মৃত্যু বাবার; মরণের দিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল দানব লিফ্ট-ই?
RG Kar Incident: শুক্রবার ভোররাতে অস্ত্রোপচারের কারণে উপরে ওঠার সময় ঘটে এই ভয়াবহ ঘটনা। চার বছরের সন্তান ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ তলায় উঠতে গিয়ে লিফ্টে আটকে পড়েন অরূপ। ভয়াবহ ঘটনা। দায় কার? লিফ্টে কি ত্রুটি ছিল? কী ভাবে মৃত্যু?
অয়ন শর্মা: ফের আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (RG Kar Medical College Hospital) দুর্ঘটনা! ফের অস্বাভাবিক মৃত্যু। মৃতের নাম অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০ বছর বয়স তাঁর। ছেলেকে দেখাতে এনেছিলেন। মারা গেলেন নিজেই। বাড়ি দমদম নাগেরবাজার অঞ্চলে। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওদিকে, লিফ্ট ম্যানকে আটক করা হয়েছে। হাসপাতালের অন্য রোগীর বাড়ির লোকেরা ক্ষিপ্ত। তাঁরা বলছেন, লিফ্টে কেউ থাকেন না, তাঁদের নিজেদেরই অপারেট করতে হয়, চূড়ান্ত অব্যবস্থা!
প্রথমে যা জানা যায়
বছরচল্লিশের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চার বছর ১১ মাসের ছেলে আয়ুষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখাতে এনেছিলেন আরজি করে। ছেলের পায়ে আঘাত লেগেছিল। তাকে গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ে নিয়ে আসা হয়। তিনতলায় ওটি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজ, শুক্রবার ভোরে চারটে-পাঁচটা নাগাদ লিফটে করে অরূপবাবু নেমে আসছিলেন গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তখনই ঘটে যায় বিপত্তি। লিফট ব্রেক ডাউন হয়ে যায় বলে জানা যায় আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে। লিফটের মধ্যে আটকে পড়েন তিনি। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনায় হাসপাতাল জুড়ে দেখা দেয় তীব্র চাঞ্চল্য।
ওঠার সময়েই বিপত্তি
তবে, ঘটনা সম্বন্ধে পরে অন্যরকম জানা যায়। আজ, শুক্রবার ভোররাতে চারটে পাঁচ মিনিটে অস্ত্রোপচারের কারণে উপরে ওঠার সময় ঘটে ভয়াবহ ঘটনা। চার বছরের সন্তান ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ তলায় উঠতে গিয়ে লিস্টে আটকে পড়েন অরূপ। একই সঙ্গে আটকে যায় তাঁর চার বছরের সন্তানও। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চার বছরের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে, মূলত মৃত্যু হয় বাবার। প্রথমে ওই শিশু লিফটে আটকে গেলে তাকে কোনরকমে উদ্ধার করলেও অরূপ নিজে আটকে যান লিফটে। এরপর যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে লিফটটি তাঁকে টানতে-টানতে নিয়ে যায় চারতলায়। তাঁকে পরে চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে গেলে অরূপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁরা। গুরুতর ভাবে আহত হয় চার বছরের শিশুপুত্রও। এই ঘটনা লিফটের অব্যবস্থার কারণে ও হাসপাতালের মেনটেনেন্সের অভাবেই ঘটেছে বলে অভিযোগ।
চাঞ্চল্য
এই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়ায় আরজি কর হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় স্থানীয় টালা থানার পুলিস। তবে, এদিনের এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনে কেন্দ্রীয় বাহিনী। গুরুতর চার বছরের শিশুটি চিকিৎসাধীন বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর। এই মুহূর্তে অরূপের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে।
আরজি করের প্রতিক্রিয়া
এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী বলছে? 'লিফটে যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল--- এই বিষয়টা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। কারণ এখনও পর্যন্ত লিফট সচল রয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে। কী ভাবে সমস্যা তৈরি হল লিফটে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে।' এ কথা জানান আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ।
পোস্টমর্টেম এবং
দুপুর ১২ টার পর পোস্টমর্টেম করা হবে মৃতের। আপাতত যা অনুমান, তা হল, লিফটে আটকে বুকে ইনজুরি হয় মৃতের। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন।
