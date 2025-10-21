RG Kar Sanjay Roy: আলমারির ভিতর ভয়ংকর অবস্থায় মিলল ১১-র নাবালিকাকে! আরজি করের আসামী সঞ্জয় রায়ের পরিবারে হাড়হিম ঘটনা...

RG Kar Sanjay Roy: আলমারির ভিতর ভয়ংকর অবস্থায় মিলল ১১-র নাবালিকাকে! আরজি করের আসামী সঞ্জয় রায়ের পরিবারে হাড়হিম ঘটনা...
RG Kar Rape case Convicted Sanjay Roy niece: মৃত নাবালিকার ঠাকুমার বিস্ফোরক অভিযোগ। মায়ের মৃত্য়ুর পর মাসিকে বিয়ে বাবার। আর তারপরই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজিকরকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের বাড়িতে ভয়ংকর ঘটনা। বাড়ির আলমারির ভিতর থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার সঞ্জয় রায়ের ১১ বছরের ভাগ্নি! আলমারির মধ্যে থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ওই নাবালিকাকে। জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা আরজি করের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত আসামী সঞ্জয় রায়ের বড় দিদির মেয়ে।
রবিবার রাতে অচৈতন্য অবস্থায় আলমারির মধ্যে থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পরিবার। ঘরেরই আলমারির মধ্য়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় অচেচন পড়েছিল ওই কিশোরী। তবে তখনও দেহে প্রাণ ছিল। তড়িঘড়ি ওই কিশোরীকে এসএসকেএস হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবার। সোমবার কালীপুজোর দিনই মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এখন এই ঘটনা কি নিছকই আত্মহত্যা নাকি এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? কিশোরীর রহস্যমৃত্যুতে উঠেছে হাজারো প্রশ্ন।
ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুর থানার অন্তর্গত বিদ্যাসাগর কলোনিতে। নাবালিকার ঠাকুমার অভিযোগ, ‘ওরা আলাদা থাকত, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। আমি নাতনির ব্যাপারে কিছু জানতে পারতাম না। এক মাস আগে যাঁর ১১ বছর বয়স হল, সে কি গলায় দড়ি দিতে পারে? মাত্র ১১ বছরের একটা মেয়ে গলায় দড়ি দিতে পারে? এটা কি সম্ভব? ওর মা, মানে আমার ছেলের আগের স্ত্রী-ও আত্মঘাতী হয়েছিল। তারপর ছেলে ওর মায়ের ছোট বোন, মানে মাসিকে বিয়ে করে।’
ঠাকুমার অভিযোগ, দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই বদলে যায় ছবিটা। নাতনিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতেন না। তাঁর থেকে দূরে দূরে রাখতেন। ঠাকুমা বলেন, ‘আমায় বাড়িতে ঢুকতে দিত না। মেয়েটা আসতে চাইত, কিন্তু সব সময় দূরে দূরে রাখত। কিছুতেই কাছে আসতে দিত না। আমরাও দূরত্ব বজায় রেখেই কথা বলতাম।’ প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত আসামী সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নি ওই কিশোরী। তার বড় দিদির মেয়ে।
এখন মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই সঞ্জয়ের ছোট দিদি-ই মেয়ের দেখাশোনা করতেন। পরবর্তীতে মাসিকেই বিয়ে করেন ওই কিশোরীর বাবা, সঞ্জয়ের জামাইবাবু। ফলে মৃত্যুর কারণ কী? তা নিয়ে ধোঁয়াশা। দানা বাঁধছে রহস্য। আত্মহত্যা নাকি অন্য খুন? তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তদন্তে নেমে সবদিকই খতিয়ে দেখছে পুলিস। ইতিমধ্যেই কিশোরীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টের হাতে পেলেই, তার ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
