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অভিশপ্ত দিনটির দু'বছর পরে মধ্যরাতে কেমন আছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তার 'স্বাস্থ্য'? বড় পরিবর্তন

RG Kar Midnight Safety: দু'বছর পার! কতটা বদল হয়েছে পরিস্থিতির? আর জি কর কাণ্ডের দু'বছর পরে মধ্যরাতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন? আগের চেয়ে কতটা পরিবর্তন হয়েছে এর? আগ্রহ বাড়ছে এ নিয়ে। জানতে চাইছেন সকলে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 09, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:17 PM IST
অভিশপ্ত দিনটির দু'বছর পরে মধ্যরাতে কেমন আছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তার 'স্বাস্থ্য'? বড় পরিবর্তন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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