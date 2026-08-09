অভিশপ্ত দিনটির দু'বছর পরে মধ্যরাতে কেমন আছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তার 'স্বাস্থ্য'? বড় পরিবর্তন

সৌমেন ভট্টাচার্য: ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট মধ্যরাত! ২০২৬ সালের ৯ অগাস্ট। দু'টি টাইমলাইনের মাঝে ধরা আছে দু'টি বছরের সময়পর্ব। তীব্র ও যন্ত্রণাময় একটা সময়। আর্জি, আর্তি, আবেগ, কষ্ট, দাবি, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিচার ও শাস্তিদানের একটা মিলিত ঘটনাবহুল সময়। দুবছর আগে ঠিক এই দিনেই মাঝরাতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগে ঘটে গিয়েছিল মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। কর্তব্যরত অবস্থায় নৃশংস ভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল এক তরুণী চিকিৎসককে। সেই ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। আর সেই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন উঠছে, এখন কেমন আছে আরজি করের নিরাপত্তা?
পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না কেন
আরজি কর কাণ্ডের পরে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছিল। সবচেয়ে বেশি যে প্রসঙ্গটা সামনে এসেছিল, সেটা হল, ঘটনার দিন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না হাসপাতালে। কেন সেদিন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না হাসপাতালে? এবং শুধু একটি নির্দিষ্ট দিনের বিষয়ই নয়, কেন স্বাভাবিক ভাবেই এরকম পাবলিক একটা প্লেসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকবে না-- প্রশ্ন উঠেছিল তা নিয়েও!
কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি, পুলিস
আরজি কর কাণ্ডের দুবছর পরে মধ্যরাতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কতটা পরিবর্তন এসেছে-- সেই ছবি ধরা পড়ল জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরায়। কী ছবি? আরজি কর মেডিকেল কলেজের গেটে প্রবেশ করা মাত্র দেখা মিলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর, এরপর ট্রমা কেয়ার, প্রসূতি বিভাগ, ইমার্জেন্সি বিভাগ-সহ প্রতিটি বিভাগের গেটেই মোতায়েন করা রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, এর সঙ্গে আছে কলকাতা পুলিসও। হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি।
প্রসঙ্গত দিলীপ
আরজি করের চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের ঘটনার দু-বছর। নির্যাতিতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে রাজ্য সরকার। সুবিচারের অপেক্ষায় বাংলা। এদিকে আজ, রবিবার সকালে খড়্গপুরে চা-চক্রে যোগ দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরজি কর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। কী বলেন তিনি? দিলীপ জানান, 'আর জি করের কেস রিওপেন হয়েছে। তদন্ত হচ্ছে। সারা পশ্চিমবাংলা কেন, গোটা দেশ ও দুনিয়াকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, যে ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। লোককে জাগ্রত হতে হবে। সমাজকে ভাবতে হবে, যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।'
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