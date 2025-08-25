Auto Vs Rickshaw: অটো Vs রিকশা! যাত্রী নেওয়ার লড়াইয়ের দামামা দমদমে, চালক কিডন্য়াপড...পথে যাত্রীরা....

Auto Vs Rickshaw: অটো VS রিকশা! যাত্রী নেওয়ার লড়াইয়ের দামামা দমদমে, চালক কিডন্যাপড...পথে যাত্রীরা....
Auto Vs Rickshaw: দমদমের সেভেন ট্যাংকের কাছে তুমুল উত্তেজনা। সিঁথি মোড় থেকে মিল্ক কলোনি রুটের অটো বন্ধ। দুর্ভোগে যাত্রীরা।
সৌমেন ভট্টাচার্য: একই রুটে অটোও চলে, আবার ব্যাটারি চালিত ই রিকশাও। দুইপক্ষের বিবাদে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল দমদমের সেভেন ট্যাংকের কাছে। অটোচালকদের রীতিমতো মারধর করলেন ই বিকশাচালকও! সিঁথি মোড় থেকে মিল্ক কলোনি রুটের অটো বন্ধ। দুর্ভোগে যাত্রীরা।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত শনিবার। অতিরিক্ত যাত্রীদের তোলা নিয়ে বচসা হয় অটো ও ই রিক্সাচালকদের। তখনকার মতো সমস্যা মিটেও গিয়েছিল। এরপর আজ, সোমবার সকালেও যথারীতি অটো চলছিল। অভিযোগ, সকাল ১১টা নাগাদ যাত্রীদের নিয়ে সেভেন ট্যাংকের দিকে যাওয়ার পথে অটোচালকদের পথ আটকান ই রিকশাচালক। বেধ়ড়ক মারধর করা হয়। এমনকী, অটো থেকে যাত্রীদের নামে এক চালককে নাকি সেভেন ট্যাংকের কাছে মরিচঝাঁপি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়!
এই ঘটবাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। যে অটোচালককে মরিচঝাঁপি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ, তাঁকে উদ্ধার করে পুলিস। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। দুইপক্ষের বেশ কয়েকজনকে পুলিস আটক করেছে বলে খবর।
