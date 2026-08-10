/বাংলাদেশ থেকে হোয়াটস অ্যাপ কল, বিরোধী দলনেতাকে প্রাণনাশের হুমকি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের বিভিন্ন নম্বর থেকে হোয়াটস অ্য়াপ কল? বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার প্রাণনাশের হুমকি! ৩ মে থেকে ৯ অগাস্ট। এই সময়ের মধ্য়েই ১৯ বার হুমকি-ফোন আসে বলে খবর। এর আগে শুভেন্দু অধিকারী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন সেই সময় তার কাছেও একাধিক হুমকি ফোন এসেছিল।
এদিকে জঙ্গিদের নিশানায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দিন কয়েক আগেই বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয় এক পাক জঙ্গিকে। নাম, হামিদ মণ্ডল। তদন্তে জানা যায়, কলকাতা বসেই নাশকতা ছক কষেছিল সে। মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলার পরিকল্পনা ছিল।
ধৃতের ফোনে মুখ্য়মন্ত্রীর লোকেশনের যাবতীয় ডিটেইলস মেলে! জানা গিয়েছে, নিউটাউনের ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন থাকছিল এই জঙ্গি হামিদ। সাজ্জাদ ভাটের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হামিদ। মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার যাবতীয় ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা বানচলা করে দেয় বেঙ্গল STF। তাদের বড় সাফল্য এটি!
পূর্ব বর্ধমানে রেঁনেসাঁ হাউজিং হাউজিং থেকে গ্রেফতার করা হয় হামিদকে। এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বৈঠকে বসেন DG, STF DG, CISF ও ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি। STF সূত্রে খবর, হামিদের বাড়িতে পাঠানো হয় তদন্তকারী দল। হাওড়া ও বর্ধমান থেকে এই অপারেশন চলছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।
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