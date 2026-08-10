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বাংলাদেশ থেকে হোয়াটস অ্যাপ কল, বিরোধী দলনেতাকে প্রাণনাশের হুমকি!

Ritabrata Bandyopadhyay: ৩ মে থেকে ৯ অগাস্ট। এই সময়ের মধ্য়েই ১৯ বার হুমকি-ফোন আসে বলে খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:43 PM IST
বাংলাদেশ থেকে হোয়াটস অ্যাপ কল, বিরোধী দলনেতাকে প্রাণনাশের হুমকি!
Image Credit: বিরোধী দলনেতাকে প্রাণনাশের হুমকি!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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