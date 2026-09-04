Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয়...! ঋতব্রতের বিরুদ্ধে রাজ্যকে বড় নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের?

'সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয়...!' ঋতব্রতের বিরুদ্ধে রাজ্যকে বড় নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের?

Ritabrata Bandyopadhyay:  কুণাল ঘোষের দাবি, 'অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা বিরুদ্ধে সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয় আবার 'যথাযথভাবে' খতিয়ে দেখতে হবে রাজ্য সরকারকে। এবং জানাতে হবে বিধায়ক কুণাল ঘোষকে।  রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লিখিতভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 04, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:42 PM IST
'সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয়...!' ঋতব্রতের বিরুদ্ধে রাজ্যকে বড় নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের?
Image Credit: ঋতব্রতের বিরুদ্ধে রাজ্যকে বড় নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঋতব্রতের বিরুদ্ধে রাজ্যকে বড় নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের?
2
3
4
5