'সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয়...!' ঋতব্রতের বিরুদ্ধে রাজ্যকে বড় নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার তদন্তের নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের? কুণাল ঘোষের দাবি, 'অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা বিরুদ্ধে সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয় আবার 'যথাযথভাবে' খতিয়ে দেখতে হবে রাজ্য সরকারকে। এবং জানাতে হবে বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লিখিতভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে। চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে আমাকে'।
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে কুণাল লিখেছেন, 'চিঠি আসছে, বিশেষ সূত্র থেকে বার্তা পেয়েছিলাম। জন্মাষ্টমীর দিন এটি হাতে পেলাম। এরপর যথাযথ সময়ে আমি মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। চাটনের বিরুদ্ধে 'যথাযথভাবে' তদন্ত কীভাবে করাতে হয়, এবার সেই পর্ব শুরু'।
বেলেঘাটা তৃণমূল বিধায়কের বক্তব্য, 'বালুরঘাটের মহিলার অভিযোগসহ বিভিন্ন তথ্য, নথি ও ছবি দিয়ে আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। এসব পচা মালপত্রকে প্রমোট করাটা যে তাঁদের পক্ষেও খারাপ, সেটাও লিখি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠিটি বিবেচনা করে তাঁর দপ্তরকে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠিয়েছেন। বলা হয়েছে 'যথাযথভাবে'দেখতে। আমি কেস রি-ওপেন করার দাবি রেখেছি। মহিলার কী হল, মৃত্যু হয়ে থাকলে তার প্রকৃত কারণ কী, এখন এসব দেখতে হবে'।
কুণালের স্পষ্ট কথা, 'আশা করি রাজ্য সরকার চাটনকে আড়াল করতে যাবে না। গোটা প্রক্রিয়া নজরে থাকবে। যে অফিসার আড়াল করতে যাবেন,যথাযথ পদক্ষেপ নেব। চিঠিতে আমি আরও লিখেছি, যারাই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে, তারাই তদন্ত থেকে বাঁচছে, এই ধারণাটা খুব খারাপ হচ্ছে। আমার চিঠিটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে, অন্তত এই ইস্যুতে, ধন্যবাদ। চাটন যাদের নানা গল্প শুনিয়ে সঙ্গে রাখছে, তাঁরা ভাবুন, এই বালিশে জিভ বোলানো মালটার সঙ্গে থাকবেন? বিবেকে লাগছে না? চাটন এবার সামাল দিতে অন্য ছুতোয় দিল্লি গিয়ে বিজেপি নেতাদের জুতো চাটবে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)